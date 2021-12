“Este tetracampeonato sabe a alegría porque este fue un torneo en el que tuvimos muchos problemas, pero sabíamos que en las instancias finales no teníamos rivales y nadie nos puede ganar en un mano a mano”, dijo.

“Olimpia en las finales es otro equipo. El presidente del Real España (Elías Burbara) dijo que ellos iban a meter un gol, nosotros nos anotaríamos el otro y la afición otro, (risas) pero no sabía contra quién iba a jugar y hoy quedó demostrado que somos grandes”, respondió.

No olvido Menjívar las declaraciones del presidente del Real España, Elías Burbara , quien había asegurado que remontarín con esta frase: “Real España meterá el primer gol, el segundo Olimpia se lo mete solo y el tercero la afición”.

El arquero isleño, que dejó invicto su portería en esta final contra el Real España, habló de su futuro ya que se le termina el vínculo contractual con el conjunto más ganador del fútbol hondureño.

“Yo quedo libre ahorita y después de las fiestas de Año Nuevo hablaremos con la dirigencia, vamos a ver qué pasa. Yo quiero ir al extranjero, pero si no sale nada soy feliz en Olimpia. He tenido pláticas con gente de afuera pero nada formal, no puedo decir que tengo algo afuera porque es pura paja”, detalló.

Para cerrar, Edrick Menjívar adelantó como celebrará este nuevo título. “Viajo a Roatán y allá me caso el 27 de diciembre porque imagínese ir a casarse y perdiendo la final, gracias a Dios voy a cerrar el año con felicidad. Este es un regalo muy bonito y todo es alegría”.