Luego de conquistar el tetracampeonato, en el Olimpia hay siete futbolistas que terminaron contrato, de los cuales la mayoría tiene la aprobación del entrenador argentino Pedro Troglio para la renovación; otros tendrán que salir, ya que no pudieron jugar.

Uno de los principales que está en el aire es el portero titular Edrick Menjívar, quien manifestó al terminar la final que le gustaría probarse en el extranjero; pero explicó que por ahora no ha tenido ninguna oferta formal, solo algunas llamadas.

“Quedo libre ahorita y después de las fiestas de Año Nuevo hablaremos con la dirigencia. Vamos a ver qué pasa. Yo quiero ir al extranjero, pero si no sale nada soy feliz en Olimpia. He tenido pláticas con gente de afuera, pero nada formal, no puedo decir que tengo algo concreto”, declaró el oriundo de Roatán.