Laporta carga contra Dro tras su salida del Barcelona hacia el París Saint-Germain

El mercado de fichajes internacional continúa en plena actividad y los grandes clubes siguen moviendo fichas, tanto con estrellas consagradas como con jóvenes promesas. Uno de los movimientos más comentados en las últimas dos semanas ha sido la posible salida de la gran promesa del Barcelona, Dro , rumbo al Paris Saint-Germain .
Según el periodista Fabrizio Romano , el jugador y el PSG ya han llegado a un acuerdo. Además, se ha informado que el club parisino pagará la cláusula de rescisión de seis millones de euros para hacerse con sus servicios.
La noticia ha generado descontento entre la afición blaugrana, y uno de los que mostró su malestar fue el presidente del Barcelona, Joan Laporta .
En declaraciones a El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, Laporta comentó: "Ya lo hablaremos cuando esté hecho del todo. Él ha anunciado que no comenzará, me sorprenderá. Es una situación desagradable. Podremos reconducir la situación de tal modo se había planteado. Ha sido una sorpresa".
"Teníamos un acuerdo para que él extendiera su contrato a los 18 años, luego su agente dijo que finalmente cambió de opinión. Sorprendentemente su agente nos dijo que no podíamos cumplir lo que habíamos acordado. Intentaremos que acabe lo mejor posible para el interés del Barça".
Aunque el PSG todavía no ha hecho oficial el fichaje, todo apunta a que en las próximas horas podría confirmarse de manera oficial.