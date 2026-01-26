Laporta carga contra Dro tras su salida del Barcelona hacia el París Saint-Germain

Barcelona, España.

El mercado de fichajes internacional continúa en plena actividad y los grandes clubes siguen moviendo fichas, tanto con estrellas consagradas como con jóvenes promesas. Uno de los movimientos más comentados en las últimas dos semanas ha sido la posible salida de la gran promesa del Barcelona, ​​Dro , rumbo al Paris Saint-Germain .

Según el periodista Fabrizio Romano , el jugador y el PSG ya han llegado a un acuerdo. Además, se ha informado que el club parisino pagará la cláusula de rescisión de seis millones de euros para hacerse con sus servicios.

La noticia ha generado descontento entre la afición blaugrana, y uno de los que mostró su malestar fue el presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta .