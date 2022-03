La próxima semana se sabrá si Real Sociedad y Honduras Progreso pierden puntos

El presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la Federación, Johny Rivera, explicó a GOLAZO que este tema se tendrá que resolver a la brevedad, pues de no hacerlo tendría mucha repercusión, ya que el tema del descenso está en juego.

“Al finales de la siguiente semana tendremos una resolución, ya nos falta poca documentación y creo que la Liga Nacional me enviará lo restante. Lo que he hecho con el caso es que lo he estudiado para que cada quien tenga su criterio y si no estamos de acuerdo al 100% lo someteremos a una votación”, contó Rivera.

El Victoria argumenta que se han violado los reglamentos de la Liga. El caso está en litigio desde noviembre y las comisiones le han venido dando largas y el torneo está cerrando la primera vuelta del Clausura.

“Nosotros somos la última instancia a nivel administrativo. El dictamen lo emitiremos nosotros y el Comité Ejecutivo de Fenafuth lo aprueba donde son 11 miembros y se someterá a votación, pero este caso solo tiene dos instancias y aquí se resolverá”, nos afirmó Rivera.