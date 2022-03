Torres fue protagonista en el duelo del estadio Nacional, donde los verdolagas reclamaron al juez central Melvin Matamoros por no pitar un penal a favor del Marathón tras unas manos de Marcelo Pereira en el área del Motagua y en la siguiente acción se fue expulsado Luis Garrido.

“Se pueden aceptar estas cosas una vez, dos, pero cuatro veces seguidas no es normal”, añadió el portero verdolaga.

“No es por justificar, pero en los últimos cuatro partidos han influido las decisiones arbitrales. No pueden equivocarse de esa manera con nosotros”, comentó en declaraciones a Diario Diez.

Explicó que su decisión de no intentar parar el segundo penal, aseguró: “Fue una decisión de grupo, como plantel estamos unidos y eso se habló después que Matamoros se equivocara así. Como equipo no pienso que le hayamos faltado el respeto a nadie, son cuestiones que pasan en campo”.

PALABRAS A QUIOTO

Denovan ha recibido muchas críticas por esa determinación que tomó, incluso el futbolista hondureño Romell Quioto, del CF Montreal de la MLS, arremetió contra él por lo que hizo. “La verdad que no sabía hasta ahora que me dice me entero, a él y a su equipo solo le deseo éxitos”, contestó.

Para cerrar, Torres mandó un mensaje a su entrenador Martín ‘Tato’ García, quien está en la cuerda floja por los malos resultados que ha cocechado el equipo. “Todo el grupo lo respaldamos y el fin de semana solo vale sumar de tres”.