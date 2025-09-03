La asociación entre el Chelsea y el futuro equipo Audi de Fórmula 1

El fútbol y el automovilismo parece que no tienen conexión alguna. Normalmente, los aficionados a ambos deportes apenas se solapan, y los intentos de aprovecharse de ambos deportes en una sola disciplina han sido escasos: por un lado, la SuperLeague Fórmula, una categoría en la que los equipos de fútbol tenían su propio monoplaza de competición; y también la A1 Grand Prix, que intentaba ser la Copa del Mundo del automovilismo. Sin embargo, hubo una entre el Chelsea FC y Sauber F1 Team que destacó bastante hace más de una década.
Chelsea y Sauber unieron fuerzas
En 2012, la escudería suiza Sauber y el Chelsea FC firmaron un acuerdo pionero que, por aquel entonces, supuso un gran cambio en el marketing deportivo tanto para la Fórmula 1 como para el fútbol. Impulsada por una campaña evocadora con leyendas como “Out of the Blue” y “True Blue”, la asociación incluyó la presencia mutua de logos en monoplazas y estadios, además de campañas de mercadotecnia conjunta y el intercambio de conocimientos en ciencia del deporte.
Este vínculo representó una alianza entre dos deportes totalmente distintos, que trataba de apelar tanto al talento emergente como a objetivos comerciales y de expansión internacional. Para Sauber, suponía una ventana a la amplia base de aficionados del fútbol global, además de una inyección de dinero muy necesaria para sus maltrechas cuentas; mientras que el Chelsea conseguía una entrada al glamour propio de la Fórmula 1.
La sociedad fue bastante breve, con apenas año y poco de duración, sobre todo por el bajo rendimiento de los suizos, pero sigue siendo un crossover interesante entre dos deportes que poco tienen que ver.
Años después, Audi salta a la palestra
¿Y qué tiene que ver Audi en esta historia? Bastante más de lo que pudiera parecer. El histórico equipo de Peter Sauber terminó vendiéndose en el año 2023 a Audi, la marca premium del Grupo VAG. Desde el año 2026, el fabricante de los cuatro aros competirá desde la base de Hinwil y con una segunda sede en Neuberg (Alemania), alcanzando la máxima categoría del automovilismo por primera vez en su historia. Liderando al equipo estarán Mattia Binotto, histórico ingeniero de Ferrari, y Jonathan Wheatley, una de las claves del éxito de Red Bull en los últimos años. En los monoplazas estarán Nico Hülkenberg, quien recientemente logró su primer podio; y Gabriel Bortoleto.
Además de la fuerte inversión de Audi, también está la inyección de capital estratégico de la Qatar Investment Authority, que compró un 30% de la propiedad del equipo para asegurar su crecimiento y competitividad; y que ya tiene una parte de Audi como fabricante automovilístico. La inversión de ambas empresas ya se está notando, habiendo elevado a Sauber desde los últimos puestos en la temporada 2024 a conseguir entrar en los puntos con asiduidad.
El reflote de la escudería atraerá, por seguro, a nuevos patrocinadores. ¿Volverá algún equipo a interesarse por este equipo y estampar su logo en el monoplaza? Todo será cuestión de tiempo.