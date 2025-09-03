La asociación entre el Chelsea y el futuro equipo Audi de Fórmula 1

El fútbol y el automovilismo parece que no tienen conexión alguna. Normalmente, los aficionados a ambos deportes apenas se solapan, y los intentos de aprovecharse de ambos deportes en una sola disciplina han sido escasos: por un lado, la SuperLeague Fórmula, una categoría en la que los equipos de fútbol tenían su propio monoplaza de competición; y también la A1 Grand Prix, que intentaba ser la Copa del Mundo del automovilismo. Sin embargo, hubo una entre el Chelsea FC y Sauber F1 Team que destacó bastante hace más de una década.

Chelsea y Sauber unieron fuerzas

En 2012, la escudería suiza Sauber y el Chelsea FC firmaron un acuerdo pionero que, por aquel entonces, supuso un gran cambio en el marketing deportivo tanto para la Fórmula 1 como para el fútbol. Impulsada por una campaña evocadora con leyendas como “Out of the Blue” y “True Blue”, la asociación incluyó la presencia mutua de logos en monoplazas y estadios, además de campañas de mercadotecnia conjunta y el intercambio de conocimientos en ciencia del deporte. Este vínculo representó una alianza entre dos deportes totalmente distintos, que trataba de apelar tanto al talento emergente como a objetivos comerciales y de expansión internacional. Para Sauber, suponía una ventana a la amplia base de aficionados del fútbol global, además de una inyección de dinero muy necesaria para sus maltrechas cuentas; mientras que el Chelsea conseguía una entrada al glamour propio de la Fórmula 1. La sociedad fue bastante breve, con apenas año y poco de duración, sobre todo por el bajo rendimiento en las apuestas online de los suizos, pero sigue siendo un crossover interesante entre dos deportes que poco tienen que ver.

Años después, Audi salta a la palestra