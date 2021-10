Mbappé: “Si me hubiese ido en verano, sólo habría sido al Real Madrid”

El jugador reconoce que está “lejos” seguir en el PSG (su contrato acaba en junio de 2022) después de haber pedido salir del club parisino, aunque deja caer que las tornas pueden cambiar. “La verdad de ayer no es la de hoy ni la de mañana”, dice.

DESTINO MADRID

Mbappé confirma que el club al que quería irse era el Real Madrid, quien realizó varias ofertas por el delantero, pero aclara que nunca quiso “echar un pulso” a la dirección del PSG.

“No quería ser ingrato, quería mostrar gratitud con un club que me recibió con 18 años y me ha dado tanto estos cuatro. El club decidió no venderme y me pareció bien. Seguí jugando en agosto y no tuve ningún problema con eso, sigo en un gran equipo y en un lugar donde he sido y soy feliz. ¿Por qué querer irme? Pensé que mi aventura había terminado, quería descubrir otra cosa Si me hubiese ido en verano, sólo habría sido al Madrid. Irme era el siguiente paso lógico en mi carrera”, destaca Kylian en la primera ocasión en la que hace referencia a un futuro como jugador del Real Madrid.

Reconoce, no obstante, que se sintió “un poco decepcionado” porque su “ambición” era la de irse, aunque rápidamente pasó a “otra cosa”.