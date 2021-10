Erling Braut Haaland hace saltar las alarmas en el Borussia Dortmund. El futbolista noruego se ha perdido los últimos tres partidos por “problemas musculares” y el entrenador del club alemán Marco Rose ha brindado la última actualización sobre el estado del delantero que es preocupante.

El Borussia Dortmund venció el sábado por 2-1 al Augsburgo en la Bundesliga. Pese a que se llevó los tres puntos, le costó al equipo aurinegro, que está sufriendo sin Haaland, jugador pretendido por el Real Madrid.

El noruego de 21 años sale esta temporada a una media de más de un gol por partido, y su potencia física crea un punto de apoyo y de fijación de los defensas contrarios que el equipo dirigido por Marco Rose extraña en su ausencia.

El técnico del conjunto alemán aumentó la preocupación sobre el estado del delantero noruego tras afirmar ante los medios de comunicación que incluso tiene dificultades para caminar. “Erling lleva días intentando jugar. Quien lo conoce también sabe que siempre quiere jugar. No llegó a la Champions. Empezó en Gladbach y hoy no funcionó. Y me dijo muy oportunamente ‘entrenador, me encantaría jugar, pero no puedo moverme como quiero. Ni siquiera puedo caminar’”.