Koundé opina quién debe ganar el Balón de Oro entre Lamine Yamal y Dembélé: "Que gane..."

Polonia.

Jules Koundé, defensa que juega con Lamine Yamal en el Barcelona y con Ousmane Dembélé en la Selección de Francia, cree que tanto el uno como el otro merecen el Balón de Oro 2025, de forma que su deseo es "que gane el mejor".

En una conferencia este miércoles durante la concentración de los 'Bleus' con vistas al partido del viernes frente a Ucrania en Polonia para la clasificación para el Mundial de 2026, Koundé repitió, como ya dijo anteriormente, que "los dos lo merecen".

"Han hecho dos temporadas extraordinarias, con trofeos", destacó antes de justificar por qué no se decanta por uno de ellos: "Siendo los dos compañeros, es difícil".

El defensa insistió en que "hay argumentos para los dos" y dijo que está "muy contento de estar con Lamine" y de ver cómo lleva al equipo azulgrana.

En paralelo, destacó "la evolución" de Dembélé que "ha llegado a una forma de plenitud con el PSG y que juega probablemente su mejor fútbol con las estadísticas que acompañan eso". "De forma que gane el mejor", resumió.