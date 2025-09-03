  1. Inicio
Koundé opina quién debe ganar el Balón de Oro entre Lamine Yamal y Dembélé: "Que gane..."

El defensa francés es compañero de Lamine en el Barcelona y de Dembélé en la Selección de Francia.

  • 03 de septiembre de 2025 a las 13:11 -
  • Agencia EFE
Jules Koundé dio su opinión sobre el Balón de Oro 2025.
Jules Koundé, defensa que juega con Lamine Yamal en el Barcelona y con Ousmane Dembélé en la Selección de Francia, cree que tanto el uno como el otro merecen el Balón de Oro 2025, de forma que su deseo es "que gane el mejor".

En una conferencia este miércoles durante la concentración de los 'Bleus' con vistas al partido del viernes frente a Ucrania en Polonia para la clasificación para el Mundial de 2026, Koundé repitió, como ya dijo anteriormente, que "los dos lo merecen".

"Han hecho dos temporadas extraordinarias, con trofeos", destacó antes de justificar por qué no se decanta por uno de ellos: "Siendo los dos compañeros, es difícil".

El defensa insistió en que "hay argumentos para los dos" y dijo que está "muy contento de estar con Lamine" y de ver cómo lleva al equipo azulgrana.

En paralelo, destacó "la evolución" de Dembélé que "ha llegado a una forma de plenitud con el PSG y que juega probablemente su mejor fútbol con las estadísticas que acompañan eso". "De forma que gane el mejor", resumió.

Lamine Yamal y Dembélé figuran en la lista de 30 finalistas para el Balón de Oro, cuyo ganador se conocerá el 22 de septiembre en una gala en París. En esa lista hay nueve jugadores del París Saint Germain (PSG) y cuatro del Barcelona.

Preguntado sobre el partido de la Champions que disputarán el Barça y el PSG el 1 de octubre, Koundé reconoció que es un partido "marcado" por la rivalidad entre los dos equipos y el historial de sus confrontaciones.

"Tiene un sabor particular" y "es un partido que esperamos con impaciencia", concluyó el defensor barcelonista.

También reconoció que la final de la Copa del Rey en la que marcó un gol "decisivo" frente al Real Madrid "fue un momento particular, un alto" en su carrera. "Es un momento que va a quedar grabado en mi memoria", añadió.

