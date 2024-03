“Keylor es un portero más cuando se viene un Honduras - Costa Rica”

Expectativas ante Costa Rica:

“La misma ilusión de todos, de poder estar acá, cambiar la mentalidad para el juego del sábado que va a ser importante para nosotros”.

Lesión con Indy Eleven:

“No sé quién había dicho que salí con un golpe, pero era totalmente falso, salí porque tenía amarilla y por prevención y no porque tenía, gracias a Dios estoy al 100% para el sábado”.

Competencia en el ataque, ¿le sorprendería ser titular?

No, no me sorprendería, porque he estado trabajando desde que el profesor me llamó la primera vez, estoy al pendiente de lo que vaya a ser, hay que estar preparado, no solo yo, también los otros compañeros y, a la hora de ser titular, defender los colores al 100%”.