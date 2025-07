Keylor Navas es nuevo jugador de los Pumas: Newell's ataca al tico

Buenos Aires, Argentina.

OFICIAL. El portero costarricense Keylor Navas ya no es más el jugador del club Newell's Old Boys de la primera división del fútbol de la Argentina.

"El acuerdo le representará el Club Atlético Newell's Old Boys una compensación económica por valor de u$s 1.900.000, más dólares 100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los 2.000.000 de dólares".

El fichaje de Keylor Navas no fuesencillo. Y es que con Newell’s Old Boys, el tico no tenía establecida una cláusula de salida en un contrato que lo vinculaba al equipo de La Lepra hasta finales de 2026.

Sin embargo, el propio portero es quien vio una buena oportunidad llegando a los Pumas. Es así, que durante el debut del equipo argentino en el Clausura 2025 frente a Independiente Rivadavia, el guardameta se bajó de la convocatoria acusando un malestar estomacal, pues el mismo jugador ya había expresado su deseo a la escuadra rojinegra para salir de la institución.