No fue Dusan Vlahovic el que anotó en este caso, quien estuvo en el banquillo los 90 minutos para llegar descansado al debut en Liga de Campeones ante el PSG.

Sin ideas claras, con ejecuciones comprometidas y demasiados errores que dificultan el crecimiento colectivo a lo largo del partido. Este partido no fue una excepción y, como ya ocurriera en los dos anteriores, ante Roma y Spezia, el conjunto blanquinegro se adelantó antes de que se cumplieran los diez primeros minutos.

De nuevo falto de ideas, la Juventus no pudo pasar del empate ante la Fiorentina, uno ante uno de sus rivales históricos, en un partido muy disputado que dejó el accidentado debut del argentino Leandro Paredes.

Desde ese momento, la Juventus tuvo que sacar a relucir su mejor faceta defensiva, esa que lidera el nuevo fichaje Gleison Bremer rozando la excelencia. Y es que el brasileño es un muro muy difícil de superar, que ordena a sus compañeros y tiene mucha jerarquía pese a haber aterrizado en este mercado estival. Hoy, además, acompañado por su compatriota Danilo en el centro de la zaga, igual de sólido que Bremer.

Paredes compareció como titular en el centro del campo, pero no se le vio del todo cómodo. Ya tuvo un pequeño susto dentro del área propia cuando despejó un balón casi cometiendo penalti, pero lo peor para él estaba todavía por llegar.

Inexplicablemente, el ex del PSG defendió un centro con el brazo muy extendido y, VAR mediante, el colegiado pitó penalti. Paredes quedó señalado, pero se salvó porque Jovic erró desde los once metros. Mejor dicho, Perín salvó con una gran estirada un penalti que no estaba mal tirado.