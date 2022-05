“Estoy feliz de jugar la final y de tener una oportunidad de ganar el título. Pero antes de eso quedan varios partidos por jugar, así que estaría bien que pararan las preguntas sobre el Madrid hasta entonces. Trabajaremos en la final desde el 22 al 28, no antes”, añadió Klopp.

CRITICA EL REPARTO DE ENTRADAS PARA LA FINAL

Por otra parte, el técnico alemán fue muy crítico con el reparto de entradas que ha realizado la UEFA para la final en el Stade de France de Saint-Denis; el recinto tiene un aforo de más de 81.000 espectadores, pero ambos clubes han recibido solo 19.618 entradas cada uno, muy por debajo de la mitad de la capacidad del estadio.

“Cuando ves los precios de las entradas y todo ese tipo de cosas, la cantidad de entradas que recibes... ¿Es correcto que solo obtengamos 20.000, ellos otras 20.000 y haya 75.000? Eso hace 35.000 sobrantes ¿Adónde van estas entradas?”, se cuestionó.

En este sentido, recordó que los tickets “son realmente caros” y que “no” puede “estar más agradecido” por lo que están haciendo sus aficionados. “Espero que todos puedan llegar a París de alguna manera y crear una atmósfera increíble. Creo que París es lo suficientemente grande como para que puedas ir allí sin entrada y pasar un buen rato”, señaló.

Sobre el duelo de este sábado ante el Tottenham, Klopp aseguró que es “una prueba enorme” que les puede dar el liderato si falla el Manchester City. “La gente de fuera dirá que es difícil para el Liverpool y nosotros también lo pensamos. El Tottenham tiene una gran calidad y no se preocupa demasiado fuera de casa por tener el balón todo el tiempo, es compacto y juega a la contra”, manifestó.

Sin embargo, está convencido de que los de Pep Guardiola estarán preparados para afrontar su encuentro ante el Newcastle a pesar del mazazo. “El City es muy bueno. Fue un golpe tremendo para ellos, realmente duro. He tenido noches así, no es agradable, a la mañana siguiente no estás genial, pero luego hay un momento en el que tienes que concentrarte. Estarán listos para jugar contra el Newcastle el domingo”, advirtió.