La imperdible reacción de Messi con el ‘Kun’ Agüero por la remontada del Real Madrid ante Manchester City

“Me escribió Leo”, le contó Agüero a Tévez, quien fue el comentarista invitado y también jugó para los Ciudadanos. “¿Qué dice Leo?”, preguntó el ‘Apache‘. El ‘Kun‘ respondió: “Me puso ‘déjate de joder, boludo. No puede ser...’”, leyó el ‘Kun’ en vivo ante miles de espectadores que siguieron las reacciones del exgoleador sudamericano a través de Star+.

Luego le mandó un audio al rosarino que siguió las instancias desde París: “¿Qué pasa pa? Estoy acá laburando y en realidad estoy recaliente. La verdad que no se puede creer. Encima le mando un audio a Ibai (Llanos) diciéndole ‘qué suerte que tenés, qué orto’, y nos hacen un penal. No se puede creer”.

Además, el mismo ‘Apache’ Tévez no dio crédito sobre lo que ocurrió en la cancha del equipo merengue, pues no pensaron que el Real Madrid pudiera levantarse luego de ir abajo 3-5 en el marcador global hasta el minuto 89 del juego de vuelta.

Además, otro de los momentos épicos del ‘Kun’ Agüero este miércoles fue cuando dijo palabras rimbombantes en vivo en la transmisión de ESPN en Argentina, ya que dijo que no valía la pena ir a París a la final de la UEFA Champions League.

“Así como está el resultado, no voy a París, boludo. ¿Y qué voy a ver, al Real Madrid y al Liverpool? Me ch*** bien la p***. Perdón, se me olvida que estoy en stream. Pensé que te lo estaba diciendo a vos”, sostuvo el ‘Kun’ Agüero en la plática con Tévez, quien estalló de risa tras el traspié de su amigo.

El momento se viralizó y la gente tomó con buen humor la reacción del ‘Kun’, quien es una de las máximas figuras en la historia del Manchester City. Mientras algunos se burlaron de él por su pasado Citizen, otros hicieron eco de sus palabras y lo tomaron con buen humor.

“Me está pasando lo mismo que cuando me agarró taquicardia”, dijo el exatacante de otros equipos como Atlético de Madrid, durante la transmisión.

‘Kun’ Agüero es conocido por su sentido del humor al momento de estar en vivo, ya que es una de las grandes estrellas de una plataforma de streaming.