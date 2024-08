Julián Álvarez revela por qué dejó al City y fichó por el Atlético de Madrid

El futbolista, de 24 años, campeón del mundo y bicampeón de Copa América con la selección albiceleste, que llega, según ‘The Athletic’, por 75 millones de euros fijos de traspaso desde el Manchester City más 20 en variables, deja el club inglés tras haber disputado 103 encuentros y marcado 36 goles desde su llegada a comienzos de 2022, procedente del River Plate de su país.

Julián Álvarez, que señaló estar “muy contento e ilusionado” y que desde el primer momento “ha sentido el cariño de los aficionados”, remarcó que sus objetivos son lograr su “mejor versión y crecer como persona para ayudar al equipo a ganar” y confesó una de las claves de su fichaje.

“Yo sentía que necesitaba un cambio en mi carrera y buscar un nuevo desafío. Siento que es un club que me brinda el espacio y las herramientas para tener mi mejor versión como futbolista”, afirmó el delantero que destacó la importancia de sus compañeros y de Diego Pablo Simeone, entrenador del club, para tomar la decisión de dejar al Manchester City.

“He hablado con alguno de mis compañeros como Rodrigo De Paul y Nahuel Molina que me mandaron mensajes en este tiempo. Con Giuliano estuve en los Juegos y también hablé con el Cholo. Me dijo que viniera y que iba a ayudar al equipo y me ayudarían a mejorar mis virtudes. Era un desafío para mí y estoy muy ilusionado de conocer a un entrenador como él con todo lo que significa para el club y para el fútbol mundial”, declaró el jugador que reconoció que ‘el Cholo’ no le ha puesto ningún objetivo de goles.

El jugador, que reconoció sus ganas de jugar en el Cívitas Metropolitano, comentó que no se siente un “superhéroe” al haber conseguido ganar una Champions League con el Manchester City y un Mundial con la selección argentina (Mundial de Qatar 2022) y expresó su felicidad por la ilusión generada en los aficionados.

“Desde el primer momento, incluso antes de que se hiciera oficial, la gente me mostraba su cariño y su apoyo. Cuando llegué a la ciudad me puso muy feliz el apoyo de la gente desde el primer momento y estoy muy agradecido”, afirmó Alvarez que recalcó que está siempre a disposición de jugar “en cualquier posición” y que mientras esté en el campo para ayudar al equipo va a ser “feliz”.

Sobre su condición física después de una temporada larga y un verano en el que jugó la Copa América y posteriormente los Juegos Olímpicos de París con la selección albiceleste, el jugador señaló:

“Desde el primer momento que llegué al club estuve haciendo un entrenamiento más adaptado para incorporarme lo antes posible al 100% al grupo”, señaló el argentino que podría debutar, este lunes, con la camiseta rojiblanca frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica en la primera jornada del campeonato liguero.