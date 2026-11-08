Olivia Cosenza conquista plata y Elena Lara representa a Honduras en Dakar 2026

Senegal.

Honduras sigue buscando dejar su huella en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se desarrollan en Senegal del 31 de octubre al 13 de noviembre. Hasta este domingo 8 de noviembre, el país registra una medalla confirmada: la plata conseguida por Olivia Cosenza en la disciplina de salto ecuestre por equipos. La joven amazona integró el combinado Inter América, junto a representantes de Guatemala, Chile y Estados Unidos. El equipo consiguió la segunda posición de la competencia, solamente por detrás de Asia, que conquistó el oro, mientras África se quedó con el bronce.

Cosenza compitió junto a su caballo Duracell II y recibió el reconocimiento por su participación en una competencia que reunió a los mejores talentos juveniles del deporte ecuestre internacional. La ceremonia de premiación contó con la presencia de Karen Atala, presidenta de la Federación Ecuestre de Honduras, y del entrenador Gonzalo Gamboa. Este resultado representa un nuevo capítulo para la equitación hondureña y recuerda lo conseguido por Pedro José Espinoza en Buenos Aires 2018, cuando obtuvo bronce individual y oro por equipos. Otra de las protagonistas de la delegación nacional fue Elena Lara, originaria de Puerto Cortés, quien compitió en la modalidad Beach Sprint Rowing - Time Trial, correspondiente al remo costero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La atleta finalizó en el puesto 30 durante su primera contrarreloj y posteriormente mejoró su registro en la segunda presentación, donde terminó en la posición 23. Aunque no logró acceder al podio, completó una experiencia internacional importante para su carrera deportiva.

Tras finalizar su participación, Lara regresará a los entrenamientos con la Selección Nacional de Remo y Canotaje de Honduras, con el objetivo de continuar su preparación para los próximos compromisos. Otros catrachos La delegación catracha está integrada por diez deportistas de ocho disciplinas. En natación, Josué Matute y Giuliana Ramírez ya completaron algunas de sus pruebas, pero no consiguieron avanzar a las finales de 400 y 100 metros libres, respectivamente. Otros representantes nacionales son Jafet Escalante, en boxeo; Claudia Flores, en lucha; Renán Mena, en atletismo; Ashley Castellanos y Cedric Guzmán, en taekwondo; e Isabella García, en esgrima. De acuerdo con el calendario divulgado antes de las competencias, Jafet Escalante, Claudia Flores y Cedric Guzmán tenían programada su participación para este domingo 8 de noviembre. Renán Mena estaba previsto para el lunes 9, Ashley Castellanos para el miércoles 11 e Isabella García para el jueves 12. Por tanto, la delegación todavía tiene actividad pendiente y Honduras mantiene la expectativa de conseguir nuevos resultados destacados antes del cierre de la justa. Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 representan un acontecimiento histórico para el deporte mundial, al ser la primera edición de esta competencia celebrada en territorio africano. El evento reúne aproximadamente a 2,700 deportistas de diferentes países, con 25 deportes oficiales y 153 pruebas de medallas. Las actividades se desarrollan en Dakar, Diamniadio y Saly, en Senegal. La competencia concluirá el próximo 13 de noviembre, por lo que el balance de Honduras todavía puede cambiar.