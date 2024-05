Juan Carlos Obregón revive en EUA, ¿por qué no tuvo éxito en Motagua?

Estados Unidos.

El delantero hondureño Juan Carlos Obregón vive un momento muy dulce en su carrera, su incorporación al Charlotte Independence de la USL de Estados Unidos le ha devuelto la chispa goleadora. El seleccionado olímpico en Tokio ha anotado ocho goles en igual numero de partidos disputados, situación que lo tiene ilusionado y soñando con un futuro llamado a la Selección de Honduras que dirige Reinaldo Rueda. El ex artillero del Motagua siente que puede aportarle a la Bicolor y así convertirse en una opción. “La verdad es que como delantero meter goles es lo mejor, es un sentimiento inexplicable, uno como delantero entra a todos los partidos queriendo meter gol y cuando se dale llena de confianza, esto es de seguir trabajando y darle seguimiento, tratar de anotar partido tras partido y así poder trascender”, afirmó el jugador del Charlotte Independence.

Luego de una etapa gris en Honduras en donde formó parte del Motagua, Obregón empacó sus maletas rumbo a EUA y las cosas han cambiado totalmente. Hoy disfruta de su bien momento, por lo que se plantea objetivos y señaló las claves para su renacer futbolístico. “El jugados para tener exitoso, primeramente, se tiene que preparar y eso es algo que siempre he hecho en mi carrera, he trabajado de la mejor manera, creo que soy un profesional y me cuido dentro y fuera de la cancha, después de eso la oportunidad, la que te puede brindar el entrenador que este al mando y el club, ahora al tener toda la confianza del DT me he soltado, me he podido expresar en la cancha y gracias a Dios llevo 8 goles en 8 partidos y primeramente siga así”, comentó Obregón Jr.

La entrevista con Juan Carlos Obregón

El anotar en la segunda categoría del fútbol estadounidense le abre puertas en la MLS. ¿Anhela poder subir a la categoría principal del futbol en USA? “Ese siempre ha sido mi mayor sueño, para eso trabajo, no se me ha dado la oportunidad, ero siempre tengo es sueño, para eso me preparo, yo no trabajo como futbolista de la USL, entreno como jugador de primera división, así me veo y así me preparo para cuando surja la oportunidad de jugar en esa liga estar listo, es obvio que es un sueno y la meta mía”. En USA no hay necesidad de jugar en la MLS para llegar a Europa ¿Considera esa opción también? “También es un sueño, es mi meta, si se da la oportunidad que se acerquen clubes europeos lo tendremos que valorar, es un objetivo, seria una linda experiencia el poder triunfar en Europa. Pese a las criticas y reveses eres una persona acostumbrada a anotar goles.” ¿Cómo defines esta habilidad de hacer lo más difícil en el futbol? “He podido marcar muchos goles, los números hablan por si mismos, si usted ve en cada equipo, en cada etapa, los goles por minutos disputados son muy buenos, es una costumbre y como delantero uno debe mentalizarse en hacer goles, en algunos partidos obvio no va a ocurrir, pero el proceso arranca desde los entrenamientos, se debe agarrar confianza del trabajo, eso es lo que siempre he tratado de hacer.” Llegaste a Motagua con ilusión, las cosas no salieron muy bien ¿Qué enseñanzas te dejó esa etapa? “Fue una etapa muy linda, única en mi carrera, que valoro, fui con mucha ilusión, de ser un protagonista, de poder llegar a ser el delantero de la selección, lo cual es un sueno y meta mía, no se dio así por diferentes razones, pero fue una etapa linda, llegue a un club grande, no tengo quejas, cuidan a los jugadores, estuve alegre y trabaje bien, por decisiones técnicas en lo deportivo no pude consolidarme en el equipo.” “Me afectó la falta de oportunidad, soy un profesional, me entreno siempre al máximo, en los entrenamientos siempre destaqué, en colectivos siempre anotaba, eso no sucedió en los partidos al no tener minutos y el seguimiento suficiente para poder destacar, tuve la preparación, pero no la oportunidad y solo eso fue lo que me falto en esa etapa.”

¿Cuál es el mayor aprendizaje que le dejó su experiencia en Honduras? “No fracasé en Honduras, a veces las cosas no salen como uno desea, no ha sido un fracaso, aprendí mucho en Motagua, mejore en la fuerza mental, uno vive esto, come, duerme y trabaja futbol, uno se esfuerza al diario para obtener una recompensa, cuando no se le esta dando se vuelve difícil, uno piensa de mas y le puede hacer daño, aprendí a manejar esos sentimientos y ser mas estable con las emociones, Motagua me ayudó a manejar eso y ahora disfruto los frutos.”