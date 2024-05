‘Chelito’ Martínez tras su llamado a la ’H’: “Tuve que desempacar, iba para EEUU”

Todo el que trabaja tiene derecho a una oportunidad y eso es lo que hemos hecho nos hemos mantenido trabajando en silencio. Estoy triste porque no pudimos lograr el objetivo del título, pero muy contento a nivel personal por el nivel mostrado. Sabia que el rival no era fácil, Dios sabe que aún no es el tiempo mío para levantar la copa. Por otra parte, estoy emocionado por cumplir otro de mis sueños.

Son diversos los comentarios de la afición, pero muchos te han puesto como uno de los mejores tu posición en el pasado torneo ¿Es este llamado un premio a lo que has hecho?

Hoy más que nunca me siento emocionado porque son los partidos de la eliminatoria, para mí, esto no tiene precio, lo anhelaba y lo soñaba. La verdad que con que lo llamen a uno a un microciclo cuenta mucho para la carrera de uno, no digamos la mía que ha sido corta en el sentido de lo profesional.

¿Creías que todo esto te iba a llegar de golpe?

Yo por la mañana estaba empacando maletas para irme para Estados Unidos con mi familia y en eso revise mi teléfono y mire el mensaje de mi convocatoria, incluso, lloré junto a mi esposa, porque esto es algo único para mí. Hace dos años llegué a la Liga Nacional y esto es el premio a mi trabajo desde que he andado en jugos burocráticos, pero sé que puedo dar más.

Me llama la atención que se te cambiaron los planes

Es que los planes de uno no son los de Dios, a veces uno planea una cosa y Dios tiene otro propósito con uno. No me imaginaba que iba a poder estar en la convocatoria de la Selección, sí estaba pendiente de cuando eran los partidos, pero no tenía idea de que iba a estar. No es poca cosa para uno de futbolista. Kervin Arriaga me llamó por video llamada y estaba con Joseph Rosales, estaban muy contentos.

¿Eres un ejemplo de superación?

Eso me dicen mucho. Cada persona que me pide un consejo o algo yo se lo doy y le digo que sigan trabajando. Hay jóvenes que cuando me miran se ponen nerviosos yo les digo que no pasa nada que fui igual que ellos. La gente donde voy es calidad conmigo y me lo he ganado con humildad.

Ya siendo un seleccionado la admiración de las personas es mayor ¿cómo lo tomas eso?

Lo tomo con tranquilidad. Voy a ir a compartir con jugadores con los que no había podido estar. Créame que estar en ese listado aún me sorprende por los talentos que hay aquí en Honduras y fuera del país. No es fácil estar ahí con compañeros que juegan en Europa, esos son momentos que van a quedar marcados en mi para siempre, voy a tratar de dar lo mejor de mí.

¿Después de varias horas de lo sucedido te sigue dando escalofríos?

Es que es algo vibrante. Yo le quiero encontrar una explicación a todo lo que estoy viviendo, pero solo hay una explicación y es Dios. Ponía un estado de WhatsApp en la mañana que decía: ‘No sé lo que tu me tienes preparado Dios, pero este día lo pongo en tus manos’ y tras sucedió lo del llamado fue lo primero que se me vino a la mente.

¿Cómo te imaginas que pueden ser esos juegos eliminatorios?

Van a ser duros, no hay partidos fáciles, porque son juegos que sirven para clasificar a la Copa del Mundo. Hay que ir a dejar todo y entregar garra para dejar esos partidos adelante. Por muy fácil que lo quieran ver nada es fácil.