Juan Carlos Obregón anota su primer gol con el Westchester en la USL

𝐄𝐭𝐜𝐡𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐛𝐨𝐨𝐤𝐬 ✍️@jcobre10 has scored the 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙜𝙤𝙖𝙡 in @westchestersc history!#USLKickoff // @Terminix pic.twitter.com/37ZHQ1xuFj