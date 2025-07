Video: Así fue la llegada del "Escorpión" Ruiz a la audiencia inicial

La Ceiba, Honduras.

En la audiencia de declaración de imputado un juez le dictó detención judicial y fue enviado a la Granja Penal de El Porvenir, Atlántida.

Este lunes fue llevado al Centro Integrado (Cein) para el reconocimiento en la cámara Gesselth luego a los tribunales para la audiencia.

"No me quiero adelantar, no diré nada, después hablaré" dijo a escuetamente a las preguntas de Diario LA PRENSA. Escorpion Ruiz de 29 años de edad nació en San Pedro Sula, pero su infancia la pasó en Limón, Colón.