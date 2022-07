En las últimas semanas en la Canadian Premier League el nombre del futbolista del Cavalry FC, José Escalante, se ha puesto de moda. De sus actuaciones con el equipo canadiense, el centrocampista viene figurando entre los mejores futbolistas jornada a jornada con sus espectaculares anotaciones de tiro libre, el último de ellos en el empate (1-1) de este sábado ante Atlético Ottawa.

Pocas horas después de haber finalizado el partido ante el conjunto de la capital, Grupo OPSA contactó al futbolista y muy amable atendió la llamada para hablar de su actualidad.

“Estoy agradecido con Dios por el momento que estoy viviendo, tanto en lo colectivo como individual. Había tenido buenos partidos anteriormente con asistencias, me habían cometido penales, pero todavía no se había presentado el gol, ahora el arco se abrió y estamos aprovechando”, detalla José Escalante en sus primeras palabras.

Desde aquel golazo en el 2012 ante el Milan vistiendo la camiseta del Olimpia cuando apenas tenía 17 años, la carrera de Escalante ha evolucionado. Ahora reaparece reinventado en su mejor forma como un futbolista más completo con proyección ofensiva y de marca que ofrece al entrenador mayor facilidad para integrarlo al plantel.

“Las cosas están saliendo bien y estoy en una edad de madurez donde se me hace -no digamos que más fácil-, pero sí disfruto el fútbol porque tengo conocimiento”, reflexiona.

Y agregó: “Siempre he sido esa persona que se sacrifica por el equipo, si me toca defender lo hago, me considero un futbolista claro, cuando tengo la pelota me gusta jugar mucho.”