Jorge Luis Pinto habla de eliminaciones de Honduras y Costa Rica: lanza dardos

Las selecciones de Honduras y Costa Rica quedaron eliminadas esta semana del Mundial 2026. Lo anterior, ha sido un duro golpe para ambos países y catalogado como rotundo fracaso, ya que selecciones como Haití y Curazao impidieron que catrachos y ticos estuvieran presentes en la justa de Estados Unidos, México y Canadá.

Una de las voces autorizadas para hablar sobre este tema es el el colombiano Jorge Luis Pinto, técnico de amplio recorrido en la región que llevó a Costa Rica hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, convirtiéndose en la mejor participación en la historia para ese país. Además, tuvo una de las mejores eliminatorias del país centroamericano.

Pinto también dirigió a la Selección de Honduras, con la que estuvo cerca de clasificar al Mundial de Rusia 2018, pero finalmente no logró el objetivo, quedándose en la fase de repechaje ante Australia.

Tras la eliminación de ambas selecciones rumbo a United 2026, Jorge Luis Pinto fue contundente en su análisis y llamó a una reestructuración profunda.