Jhon Jairo recuerda al Honduras Progreso y opina del cruce ante Génesis

Lo observo muy sentimental, ¿lo conmueve más ahora la muerte de su padre en este momento, lo recuerda más?

Totalmente, me hubiera gustado que mi padre estuviera en vida, el sábado pasado que clasificamos contra Vida después del partido lo hubiera llamado y le hubiera dicho: viejo, te lo dedico a ti. Esta es la vida, pero yo no esperaba ese golpe. Cuando dirigía al Honduras Progreso cayó enfermo, llamé a los médicos, no daban buenos augurios, me dijeron que me fuera para que lo disfrutara los últimos días, pero él me dijo que no me fuera, que me quedara en mi trabajo, un día después del descenso viajé a Colombia y lo disfruté un mes, luego falleció. Lo que hagamos de ahora en adelante va por él, no dudo que mi padre en el cielo es un hincha más de Real Sociedad. Lo que pasó con el descenso del Honduras Progreso y su muerte me marcaron.

¿Tiene algún mensaje para la afición de Real Sociedad en este momento bonito?

Que disfruten este momento bonito y que nos sigan apoyando, hemos hecho un trabajo con picos altos y bajadas, pero hemos sido un rival digno, en este momento prometemos lucha, pasión y dedicación, queremos darles otra alegría porque se han portado extraordinariamente con nosotros.