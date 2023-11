‘Escorpión‘ Ruiz reta a Teófimo: “A mi casa no te vas a venir a lucir”

Teófimo López llevará a cabo un combate de exhibición el próximo 29 de diciembre en Tegucigalpa con el propósito de promover y apoyar el boxeo en Honduras.

Dicha pelea se realizará en el Estadio Héctor ‘Chochi’ Sosa de la Villa Olímpica, aunque el pugilista estadounidense, de padres hondureños, todavía no confirma quién será su rival.

Es por ello que en las últimas horas, Josec ‘El Escorpión’ Ruiz ha retado a Teófimo para ese compromiso. El boxeador catracho le pide que no busque peleadores extranjeros y que le brinde la oportunidad de enfrentarlo.

-El reto del ‘Escorpión’ a Teófimo-

“No tienes que traer un extranjero. Teófimo López enfrénteme a mí. Estoy dispuesto y créeme que no la tendrás tan fácil, y a mi casa no te vas a venir a lucir, y me importa un carajo quién seas, te voy a enseñar que es un verdadero hondureño”, fue el tremendo desafío que lanzó Ruiz a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Hagamos que esto suceda, en todo Honduras no vas a encontrar a alguien que te dé una verdadera guerra aparte de mí, a unos los representas y a otros no, gánate el respeto de los hondureños dándole la oportunidad a un verdadero catracho, que Honduras no se representa solamente mencionándola en televisión, vamos carajo peleemos”, añadió.

Y para cerrar: “Vamos, campeón. Teófimo López enfréntame y hagamos un choque catracho o más bien catracho y medio”.