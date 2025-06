Hermano de Bengtson tiene una nueva vida en Estados Unidos y hace confesión sobre Jerry

California, Estados Unidos.

Ahorita estoy jugando con un equipo que se llama El Farolito. Anteriormente estaba con un equipo que se llama Central Valley Fuego, que hace poco acabo de terminar el contrato con ellos. Me han tratado muy bien, estoy muy cómodo y, sobre todo, me han brindado un trabajo para mí y mi familia que ha estado bien cómodo.

Pues no, yo sigo jugando fútbol acá, gracias a Dios. Este país me abrió las puertas en el fútbol, me he sentido muy cómodo. Yo he vivido del fútbol aquí en Estados Unidos, te puedo decir.

El de Central Valley Fuego es tercera división de acá, ya se puede decir que es profesional y ahorita, con El Farolito, es cuarta división. Es el equipo que desde que yo llegué a Estados Unidos me abrió las puertas, me dio esta vitrina para salir a Central Valley Fuego . Ahorita regresé con ellos y estoy esperando otra oportunidad de poder volver a conseguir un equipo de segunda.

¿Qué representó para vos que tu hermano haya alcanzado ese récord en el fútbol hondureño?

La verdad que no solo para mí, para toda la familia es un emblema, es un orgullo tenerlo a él, que haya logrado ese récord. Toda la familia está orgullosa, todos los que le apoyamos estamos orgullosos de eso. Es un placer para nosotros como hermanos tener al máximo goleador en el fútbol nacional.

¿Y eso de que Jerry es frío para siempre, que casi no se emociona? ¿Siempre fue así? ¿Es de familia?

La verdad que más en Jerry. Desde que estábamos en el pueblo, jugábamos partidos de potra y él así era. Eran finales, anotaba y frío, frío.

¿De hielo?

De hielo. Yo anotaba un gol y corría al banderín a celebrarlo, mis otros hermanos también, pero él anotaba y teníamos que ir nosotros a abrazarlo. Él siempre ha sido así, frío. Yo creo que eso ya lo traía él.

¿Y vos no le has dicho, “¡ay Jerry, celebrá más!”, no le decís?

Yo lo molesto. Cuando el partido contra México, yo le digo: “Jerry, ¿sabés que yo hasta de cabeza me hubiera tirado con ese gol que metiste contra México?” Y él solo se echa a reír. Me dice: “No, tú sabes que yo siempre he sido así”. Y pues ya, siempre está esa conversación. Siempre le pregunto por qué no busca una celebración. Hasta ahorita que lo veo que ha sacado un saltito ahí, y yo lo molesto más ahora.

¿Y Jerry qué te ha dicho? ¿Piensa retirarse en Olimpia? ¿Cómo está la situación ahí de él?

Pues él desea retirarse en Olimpia. La verdad que está bien en Olimpia, le han salido bien las cosas ahí, lo han tratado bien. Ahí logró batir su récord y hasta el día de hoy ha dicho que está cómodo y piensa que se va a retirar ahí.

Ahora Denver, volviendo a tu caso y siempre ligado a Jerry, ¿aspiraste a llegar más lejos, consolidarte más en un equipo de Liga Nacional? ¿Te quedaste con esa espina o cómo lo visualizás?

La verdad que sí. Yo te soy sincero, aspiraba a llegar más arriba. No sé qué pasó, falta de oportunidades en ese momento. Cuando estaba en Motagua me sentía muy bien, estaba jugando con el primer equipo, me tomaban en cuenta en muchas concentraciones y todo. Lastimosamente no sé qué me faltó para poder reventar, no sé si fue falta de minutos, porque tuve muy pocos en el primer equipo. Me quedo con esa espinita.

Cuando pasé a Olimpia estuve con la camada de Edwin Rodríguez, Pinto, Bengtson. Yo estaba jugando en la reserva y lo hacía bien, goleador en la reserva. Venía de Motagua, goleador en la reserva, pasé al primer equipo, lo hice muy bien. No sé, decisiones de la vida. Pienso que me faltó ese poquito, no sé qué fue. A veces me hago esa pregunta.