Jeaustin Campos lanza dura crítica al FVS en Liga: "¿F de qué, de falso?"

San Pedro Sula, Honduras.

El DT fue aún más directo al cuestionar la utilidad del sistema, insinuando que su implementación no está cumpliendo su objetivo. “Entonces, ¿de qué vale? O sea, ¿de qué vale entonces el famoso ‘F’? ¿De falso? No sé...”, expresó con ironía, dejando entrever su desconfianza total en el uso del videoarbitraje.

La conferencia de prensa de Jeaustin Campos , técnico del Real España , dejó mucho más que un simple análisis del empate ante Juticalpa. El estratega aurinegro explotó contra el arbitraje y el uso del FVS en la Liga Nacional, mostrando su frustración por decisiones que, a su criterio, terminaron influyendo directamente en el resultado. “¿De qué vale entonces el famoso VAR? ¿Para qué sirve?”, lanzó con evidente molestia tras el partido.

Más allá de la polémica, Jeaustin Campos también analizó el desarrollo del juego, especialmente tras la expulsión que condicionó a su equipo. Explicó que los cambios respondieron a la necesidad de adaptarse al hombre de menos: “Teníamos uno menos y ya no contábamos con ese volumen por los costados”, detalló. Asimismo, justificó la salida de Eddie Hernández al asegurar que buscaba “meter velocidad”.

Estuvieron mucho tiempo con uno menos, ¿cómo sacar este tipo de partidos y no terminarlos perdiendo? Lo otro, consultarle sobre el tema de Dixon Ramírez, que salió con mucho dolor, ¿cómo está eso?

A ver, es complicado porque a este tipo de equipos hay que matarlos y punto. O sea, tuvimos la oportunidad, ellos se tiraron atrás con un bloque profundo, tuvimos dos o tres chances, se defendieron bien, y nosotros intentamos por todos lados: juego aéreo, juego por los costados, remates a media distancia; jugamos bien.

Bueno, no voy a hablar del penal, pero si me muerdo la lengua tengo que poner suelo antiofídico, porque lo que tengo es veneno puro. Así que, ¿de qué vale? O sea, ¿de qué vale entonces el famoso VAR? ¿F de qué, de falso? No sé... ¿y eso por qué? ¿Para qué sirve? O sea, yo he visto una tocada en el trasero que fue expulsión, y un agarrón en el área que no se sanciona. Sinceramente, no lo entiendo. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para evidenciar aún más que esto es un desastre. He visto situaciones que ya se prestan para más.

Yo creo que cuando un partido está así, acabo de decirles a los muchachos: trabajamos fuerte como para regalar estos puntos, y no debemos provocar los errores del árbitro. Son bastantes, son muchos. No estoy hablando de mala intención ni de nada de eso, pero la verdad es que tenemos que luchar. Creo que no somos los favoritos para algunos para ganar esta liga, pero vamos a trabajar para eso, para no darle el gusto a aquellos que de repente no nos quieren ver ahí. Hoy tuvimos más que agallas: deseos de no perder el juego. Creo que no era justo, en lo absoluto, perder este partido, ni mucho menos empatar. Nos vamos con un sinsabor, de hecho. Pero bueno, al final Dios sabe por qué hace las cosas. Ante adversidades propias y extrañas, este equipo hoy demostró que tiene para pelear. Lo de Dixon fue una jugada en la que le cayeron encima sin ninguna intención; esperemos que solo sea el golpe.

Se empata ante Juticalpa que es último en la tabla, pero también se empata en los últimos minutos. ¿A usted qué le sabe este resultado? Y después de lo sucedido con el VAR, ¿qué opinión le merece?

A ver, es muy fácil llegar y decir que empatamos contra el último lugar. De acuerdo a cómo se dio el partido, la verdad no voy a opinar más. Siento que es una situación un poco más circense y evidente, porque lejos de ayudar, más bien evidencia a mucha gente. Que a mí me digan que no es suficiente un agarrón a Mejía, cuando nos han pitado muchos más penales que ese... yo digo que esto no se va a contener. Se los dije y se los advertí a todos: el VAR no viene a resolver absolutamente nada, porque al final sigue estando la capacidad o la buena voluntad de quienes toman decisiones. Hoy eso se evidencia. O sea, un agarrón y que me digan que no es suficiente... yo eso no lo puedo entender. He visto en otros lugares —ya ustedes saben cuáles— situaciones peores que ni siquiera revisan. Al final estamos por la libre, como se lo dije ahora a los muchachos. Hay gente que no quiere que seamos campeones. Vamos a ir a pelear hasta el final. Sé que la gente quiere ver campeón a otro equipo, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir luchando y no nos vamos a rendir. Hoy queda de ejemplo que, si no liquidas el partido, revives a alguien que no tenía intención de salir. Ellos empatan. Trabajaron bien, sí, pero nosotros dimos pie, y eso es lo que les dije a los muchachos: autocrítica por regalar situaciones de gol, por la expulsión en una jugada desafortunada y por cómo cayó el gol. La parte positiva es que no decaímos. Hicimos ajustes, movimos piezas para poder empatar y, gracias a Dios, se dio.

¿Por qué sacó a su goleador principal, Eddie Hernández, cuando no había habido centros, y termina enviando centros con Devron? ¿A qué se debió ese movimiento táctico?

Bueno, a ver, todo se remonta a la cronología. Cuando nos quedamos con uno menos, él estaba trabajando por fuera, pero necesitábamos intensidad para recuperar la pelota. Teníamos un jugador menos y ya no contábamos con ese volumen por los costados que usted menciona. Ya no había ese volumen para que Eddie tuviera esa fortaleza de cabeceo. Cuando ya no lo tenemos, nos cuesta un poco más llegar, entonces decidimos —aunque no funcionó— cambiar a un jugador más estático de área por velocidad. Sabíamos que, con menos toques y tirando balones al espacio, podíamos llegar más. Aun así, intentamos con jugadas en diagonal a la espalda de los centrales, aprovechando la velocidad de Edson, Dixon y luego Vuelto, para provocar faltas y generar opciones. Cuando nos hacen el gol, ya el tiempo era limitado. Luego entra Eddie, pero no es una contradicción: queríamos sorprender cuando el partido estaba 0-0, pero con el 1-0 ellos se tiran atrás, bajan el ritmo y ya no hay espacios. Entonces había que aprovechar a Devron como nueve, enviando balones desde todos lados, y ahí fue donde se dio el gol.

Se le reconoce la fortaleza mental que le ha dado al equipo, pero se siente que al quedarse con diez jugadores el equipo depende mucho de eso. ¿Cree que es necesario seguir apostando por jóvenes como Mike Arana y no dejar de lado a los jugadores con más experiencia?

Estamos claros: a todos los jugadores, en todos los equipos, les falta. Nuestros procesos de formación son débiles, eso ya lo hemos hablado. A todos les falta, incluso a los jugadores veteranos; la diferencia es que ellos tienen más experiencia. Lo de Arana, por ejemplo, no lo quiero poner como excusa, pero tenemos varios jugadores tocados: Nixon lesionado, Dixon al 70%, Arzú con problemas, García afuera, entre otros. Hoy tuvimos cinco o seis bajas, y la mayoría juegan por fuera. Gracias a Dios Nixon volvió, esperemos que esté bien. Además, cuando ha jugado, lo ha hecho bien, incluso en la selección. Entonces hay que darle oportunidad. No creo que haya sido determinante negativamente; al contrario, esto le va a ayudar a seguir creciendo. Más allá de mi trabajo, sé que el objetivo es ser campeón, estar en primer lugar, pero también tengo la responsabilidad de pensar en el futuro del fútbol hondureño. Ahí están casos como Osorto, Tatum, que aunque no siempre cumplen minutos, siguen en proceso. Si no les hubiéramos dado oportunidad el año pasado, hoy no estarían. Ahora vienen jugadores como Arana, Joshua, Moisés... chicos que van creciendo. Esa también es una responsabilidad que asumo, y lo hago con mucha satisfacción.