DT español Javier López señala al culpable del ridículo de Motagua ante Platense

Tegucigalpa, Honduras.

El Motagua vivió una de sus noches más duras del Apertura 2025 y Javier López no escondió nada tras el 0-4 sufrido ante Platense. El entrenador calificó el partido como “una exhibición que no representa lo que es este club” y admitió sentirse “muy triste”. Incluso fue más allá al reconocer que su propio equipo “hoy dio pena en la cancha” y que no me esperaba la exhibición que realizaron en el campo. El técnico español fue contundente al señalar dónde estuvo el origen del desastre azul. “Hoy el problema es de actitud, de actitud de todos”, afirmó sin rodeos. Su disgusto lo dejó claro cuando lanzó una frase que por sí sola explica el nivel de enojo interno: “No puedo hacer 11 cambios, porque si pudiera hacer 11 cambios sustituiría a los 11. Es así de claro”.

Además, López reconoció que Platense fue un justo ganador: “Nos superó en la intensidad, nos ganó la mayoría de los duelos uno contra uno... ha sido súper superior a nosotros”. Y remató con un mensaje directo hacia su propio vestuario: “No podemos dar esta exhibición; habrá un antes y un después de lo que ha pasado hoy”.

CONFERENCIA DE PRENSA DE JAVIER LÓPEZ -

Motagua no jugó bien ante Platense, la afición incluso ha silbado a su propio equipo En primer lugar, felicitar a Platense porque han dado una exhibición de lo que es jugar con intensidad, con el corazón y la cabeza, pero bueno, han hecho un partido extraordinario con la intensidad que a mí me gusta, la que yo siempre predico, pero lastimosamente mi equipo hoy no la ha tenido y bueno, ha sido la diferencia con un equipo que venía a jugarse la final y otro que hemos estado de paseo. La verdad que muy triste, muy triste por lo que ha pasado. Para mí sería más triste desde que soy entrenador de este equipo. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Lo digo abiertamente. Se puede ganar, se puede perder, se puede empatar. Pero desde luego la exhibición que hemos hecho el día de hoy no representa lo que es este club, no representa lo que es este cuerpo técnico. Creo que tampoco representa lo que son estos jugadores y enfrente lo que tiene que ser un equipo de fútbol y la intensidad con la que tienen que jugar y la garra, la pasión. De cara al cierre de las vueltas regulares y ya el inicio de las triangulares, ¿qué lecciones le deja lo visto de su equipo esta noche? Bueno, una muy simple. Si no tenemos intensidad, si jugamos al ritmo que hemos hecho el día de hoy, no tenemos absolutamente nada que hacer en esta competición. Y bueno, es bueno que nos den este golpe ahora para ver si espabilamos y nos damos cuenta que desde luego mostrando esta intensidad no vamos a ninguna parte. No queremos ser una comparsa en la fase final. Veníamos muy bien, veníamos haciendo las cosas bastante bien, mejorando muchos aspectos y el día de hoy hemos dado siete pasos hacia atrás. Siendo honesto, hoy Motagua dio pena en la cancha. Fue un Motagua realmente vergonzoso. ¿Sabe que con este nivel está lejos de un título? Estoy totalmente de acuerdo. Y yo he sido el director técnico de un equipo que hoy ha estado muy triste en el terreno de juego. Imagínate cómo me voy para mi casa en el día de hoy. No me lo esperaba. La verdad que los chicos estaban entrenando muy bien, veníamos haciendo las cosas bastante bien y no me esperaba hoy la exhibición que hemos realizado en el campo, esto te lo digo abiertamente. Siempre os lo he dicho, soy una persona muy tranquila. No me vengo muy arriba cuando ganamos ni me vengo muy abajo cuando perdemos. Pero sí en el foro interno hay un antes y un después de lo que ha pasado en el día de hoy.

¿Cómo levantar este Motagua que viene golpe tras golpe, eliminado de una competición internacional cuando antes venía de clasificarse y hoy desapareció? Platense hoy por ningún instante fue inferior a este Motagua que parece que no se presentó a jugar esta noche en el Nacional Estoy totalmente de acuerdo con tu valoración. Creo que hoy no hemos entendido el escudo que representamos y te digo, siendo muy honesto, que no es que haya sido inferior a nosotros, es que ha sido súper superior a nosotros. El resultado es más que justo. Es la diferencia que se ha visto en el terreno de juego entre un equipo que ha querido y que ha jugado con la intensidad que se requiere y otro que no lo ha hecho. Nuestro equipo, antes de empezar el partido, grita siempre “familia Motagua”, y hoy ha habido una familia que es platense y que la verdad ha hecho un partido extraordinario. Me alegro por ellos, y ojalá tomemos nota porque la verdad es que nos han dado una lección de humildad, de intensidad, de buen fútbol, de compañerismo, de agresividad, de buen fútbol y de ser eficaz en el área. ¿Cree que fue un duro golpe para su equipo el no poder terminar en una mejor posición en ese torneo, tomando en cuenta que se pudo haber ganado en Choluteca y hoy se vio otra cara completamente? Mira, no es tanto la posición, porque yo me acuerdo que cuando llegué a este equipo íbamos, creo, que décimos con cero puntos. Es decir, no es tanto la posición, es la sensación de que veníamos en ascenso y hoy nos hemos pegado una hostia, perdóname la expresión, un batacazo que es terrible, es terrible. Me veis aquí sereno y tranquilo, pero créeme que no es lo que podemos mostrar a nuestra afición. No se merece la exhibición que hemos hecho en el día de hoy y repito, habrá un antes y un después de lo que ha pasado en el día de hoy; al menos esa es mi reflexión.

¿Pero cuál cree que es el ingrediente que falta? ¿Es preparación física? ¿Es preparación psicológica? ¿Es falta de creerse? Yo creo que hoy hemos salido muy cómodos al campo y no hemos entendido el partido que teníamos delante, no hemos entendido que tenemos dos partidos por delante, no hemos entendido que hay una tabla acumulada, no hemos entendido que hay que llegar con buenas sensaciones a la recta final, que es la que estábamos teniendo, y nos hemos relajado en una liga en la que no te puedes relajar y menos contra un equipo que se está jugando absolutamente todo. No era el momento de hacer esta exhibición que hemos hecho en el día de hoy. La verdad, no la esperaba viendo cómo se ha comportado el equipo durante la semana y cuando entrenas de la forma que lo está haciendo este equipo, no puedes plantarte en el terreno del juego y dar la exhibición que hemos tenido en el día de hoy. Toca Recapacitar, reflexionar. Queda una jornada para terminar la fase regular. No hay tormenta que nos escampe. Ha habido cosas positivas: ha vuelto Discua, ha podido jugar ahí 35 o 40 minutos; ha debutado otro chico joven, que yo creo que es el brote verde de estos tres meses. Son todos estos jóvenes que da gusto verlos entrenar y que desde luego mientras ellos se entrenan ahora en este equipo van a encontrar todo el apoyo y todo el recurso que necesiten para estar ahí, representar. Porque ellos, con su intensidad, con sus ganas, un día así, otro también en los entrenamientos, me demuestran el amor que tienen por esta playera, por esta camiseta y el sentimiento que tienen de este escudo. Los aficionados hoy gritaban “que se vayan todos”, ¿qué sensaciones le deja escuchar ese camerino atrás celebrando? A mí me gusta ver lo bueno de los demás. Siempre digo que me gusta aprender de los demás. Y lo dije en la ida, cuando ganamos a Platense en su estadio, que qué bonito proyecto tiene Platense, cómo se comportan, lo humildes que son, lo mucho que trabajan, el trabajo excepcional que está haciendo el profe Raúl. Lo comenté en aquella ocasión y veníamos de ganar 2-1; imagínate hoy después del 4-0. La verdad, es un ejemplo este proyecto para muchos y para muchos. Y bueno, repito, ojalá hoy reflexionemos porque desde luego esta no es una imagen que pueda y deba demostrar el Motagua que yo conozco. El Motagua al que yo vine no puede dar esta exhibición. Se puede ganar un partido, se puede perder, se puede empatar, esto es el fútbol, esto es el juego, pero no podemos, y soy el máximo responsable, siempre lo he dicho: cuando las cosas salgan mal aquí está el máximo responsable. Entonces me siento muy decepcionado, me siento muy asustado. Era algo que no me esperaba viendo el devenir de la semana. Pero bueno, lo positivo es que pase ahora. Ojalá ese vestuario ahora reflexione, recapacite, porque no es ni de cerca ni de lejos la versión que pueden dar estos jugadores y que puede dar este equipo.