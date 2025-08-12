Javier López revela por qué fichó por Motagua y lo que hará con el equipo

Tegucigalpa, Honduras.

Javier López encara su primera prueba el próximo jueves 14 de agosto al Cartaginés y posteriormente, el domingo 17 también recibe al Marathón en el clásico de las "Emes".

Asimismo, confiesa lo que conoce de su plantel y si habrá cambios en la filosofía del equipo. En esa misma línea, se refirió al corto tiempo que le queda para planificar y adaptarse tras la salida de Diego Vázquez en el banquillo luego de los malos resultados en Liga Nacional.

¡Ya es azul! El entrenador español Javier López, fue presentado este martes 12 de julio como el nuevo mandamás en el banquillo del Motagua . El estratega explica el motivo por el que vino al fútbol de Honduras y sus próximos dos rivales.

También, dejó un mensaje a la afición tras tomar el mando en el banquillo del Motagua y expuso: "Vamos a tratar que desde el primer momento que lo que transmita el equipo la gente se sienta identificada".

Desde que vine la vez pasada en el torneo de Concacaf con Antigua y jugar ante Olimpia me gustó todo, el ambiente, la estructura de los clubes y desde ese momento era un objetivo profesional poder trabajar en Honduras y que mejor en un equipo como Motagua . Un club que tiene los medios que tiene, organización, directivos y es una bendición estar acá en uno de los clubes más grande de Centroamérica.

¿Qué conoce de Cartaginés y de Marathón?

Son dos partidos muy importantes para todos. De Cartaginés conocemos un poco a su entrenador, la plantilla que maneja, el modelo y vamos a aportar ideas a los jugadores para poder neutralizar y superar lo que ellos proponen en el sistema defensivo.

Con Marathón es lo mismo, tenemos un poco tiempo para preparar los partidos, pero hay que enfrentarlos. Primero con el jueves y luego miramos lo del clásico.

Este es un reto bravo, ¿qué puede decirle a la afición y con qué ilusión pueden iniciar el nuevo proyecto?

Vamos a tratar que desde el primer momento que lo que transmita el equipo la gente se siente identificada con lo que nosotros buscamos.

¿Qué conoce de este plantel?

En relación hemos visto más que todo a nivel individual tanto a nivel de club como de selección y ahora vamos a conocerlo en el día a día y seguramente con eso sacaremos ideas de lo que cada uno tiene y en qué los vamos apoyar para desarrollar nuestra idea de juego.

¿La filosofía de Motagua será igual a la de Antigua en la que salía jugando desde abajo y con mucha posesión de balón?

Los entrenadores mantenemos una filosofía cuando llegas a un equipo y muestras ciertas características son tus valores como entrenador y evidentemente eso trataremos. El contexto es diferente, la plantilla es diferente, el país es diferente, pero acá lo importante será el tiempo para poder ir mostrarle esos contextos a los jugadores tanto individual como colectivo. Pero si quiero implementar esa presión alta, circulación de balón, la dinámica a balón parado y queremos transmitir esa intensidad tanto a los directivos e hinchas del club.

¿Siente presión por eso de que en pocos partidos pueden correrlo?

La presión está todos los días y eso cada quien lo evalúa. Pero para mí es una bendición estar acá en este momento y sabemos que el fútbol es de incertidumbre y nadie sabe qué pasará en los días próximos. Pero sabemos que tenemos que conseguir resultados positivos.

¿Cómo hacer en tan corto tiempo que los jugadores se adapten a su idea?

Vamos hacerlo con los que tenemos a disposición, con los videos y luego con ellos tendré una charla para darle como será el sistema. Y luego el día a día será clave para poder beneficiar al equipo y ellos me lo han dejado claro que quieren salir al extranjero, ser parte de la selección y ser titulares en el equipo.

¿Quién lo acompaña en este nuevo desafío?

Va a llegar un auxiliar técnico que estaba en Guatemala con Antigua y con este grupo de trabajo iremos alcanzando los objetivos que quiere el club.

¿Adaptarse usted al equipo que ellos a usted?

En este club existen las herramientas y cuando analizo lo que ocupamos y luego los jugadores que tiene el club pues hay una sintonía perfecta en lo que ambos queremos. Ahora hay que entrenarla, desarrollar y llevarla a la practicarla. Jugar bien es una obligación y ganar va de la mano.