Jamir Maldonado deja mensaje a Pineda tras salida y su titularidad en Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

Jamir Maldonado ha sido la gran sorpresa en los 11 titulares del Rey de Copas. El joven jugador ha sido el elegido para cubrir el hueco que dejó "El Ingeniero" y lo ha hecho de gran manera.

Eduardo Espinel ha sabido conformar su plantel pese a la baja de uno de sus jugadores más importantes en la pasada temporada, como Carlos Pineda, volante de contención que fichó por el Sporting FC de Costa Rica.

El Club Deportivo Olimpia vive un arranque de temporada de ensueño, donde han arrasado en todos sus partidos de Liga Nacional y también de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Por último, reveló sus aspiraciones en Olimpia y lo que le dice su entrenador para que pueda mejorar en el terreno de juego, de cara a los importantes compromisos en Copa Centroamericana y torneo hondureño.

Además, le mandó un mensaje de felicitación a su excompañero Pineda y dio su opinión sobre la racha de 11 juegos consecutivos ganados por el equipo Merengue.

Axel Jamir habló este viernes ante los medios de comunicación, previo a la sesión de entreno mañanera organizada por los Albos en el CAR José Rafael Ferrari, y no dudó en contar sus sensaciones tras haberse hecho un espacio en el equipo inicial de Espinel .

¿Cómo estás asumiendo este nuevo reto de la titularidad, la posición de un jugador tan importante como Carlos Pineda que ya no está con el club?

La verdad que asumiendo de la mejor manera, de manera positiva sé que estamos en reemplazo de un gran jugador como Carlos Pineda, igual le deseo muchos éxitos, ya hablé con él por ahí. El profe habla conmigo de estar bien parado, acompañar a los grandes jugadores que están adelante, como José Mario Pinto y Edwin Rodríguez y poder ayudarles a ellos en la parte defensiva.

Futbolísticamente, ¿cómo te sentís?

La verdad que me siento bien. He venido varios años tratando de poder tener titularidad con el equipo. Por ahí ahorita se me está dando. Quiero aprovecharlo de la mejor manera. personalmente me siento muy bien y claramente tratando de hacer las cosas bien.

¿Cómo ha visto el plantel en estas últimas fechas?

Muy bien, por ahí las 11 victorias hablan por sí solas, ojalá nos podamos mantener mucho tiempo así. En Olimpia uno tiene que ganar todos los partidos y ojalá podamos seguir con la racha.

¿Cómo te tomó ese momento de la salida Carlos Pineda, qué te pidió realmente el técnico y cómo te has estado preparando?

Lo tomé de la mejor manera, me alegro también por Carlos que se haya ido al extranjero. Por ahí en lo personal, como dije, siempre uno trata de estar listo para estos momentos, para poder aprovechar las oportunidades que no se dan muchas veces, y nada, ir mejorando partido a partido para poder seguir con la titularidad.

¿Qué se tiene en la mente después de todo lo que has vivido? Lesiones, operaciones, meses complicados sin jugar. Se va a Pineda y es la hora de que aproveches la oportunidad.

Sí, se vienen los momentos difíciles. La recuperación del ligamento cruzado es una de las más difíciles. Por ahí uno se prepara para estos momentos, para poder aprovechar cada una de las oportunidades y nada, ahorita muy feliz por las oportunidades que me ha dado el profe y ojalá pueda seguir aprovechando.

¿Cómo asumís la presión de tomar un rol tan importante en una posición tan importante como Olimpia?

La verdad soy una persona muy tranquila. En eso me manejo muy bien para poder estar de manera tranquila y poder hacer las cosas muy bien.

El profesor Espinel alcanzó una cifra de 11 partidos en racha, ganando. ¿Qué mensaje le mandan ustedes como plantel a él?

Muchas felicidades para él. Sé que él también ha luchado mucho para esto. También esto depende también de lo grupal, de cada uno de nosotros, pero también es importante él por las decisiones que toma. Y nada, felicitarlo a él y a su cuerpo técnico por esta racha, por este logro que han obtenido.

Se menciona bastante tu trabajo y de una forma positiva. ¿Te motiva el escuchar o ver que los medios hablan bien de lo que estás haciendo en Olimpia, tomando en cuenta que has sustituido de la mejor manera a Carlos Pineda?

Sí, trato de manejarlo de la mejor manera posible, que sea positivo para mí. Eso me exige también de poder dar mucho más de mí y ir mejorando en algunas cosas que he fallado.

Nos decías que con la llegada de Espinel, te decía que cuando recibías la pelota tenías que estar ya perfilado. Hemos visto que eso ya ha mejorado

Sí, sí, por ahí como en reserva había jugado de contención, en primera de lateral, por ahí ya en primera es un toque menos que hay que hacer. Estar perfilado también le ayuda mucho y por ahí el profe era lo que más me corregía y es lo que he mejorado.