¡James lidera goleada de Colombia y clasifican al Mundial 2026!

Barranquilla, Colombia.

Colombia clasificó este jueves a su séptimo mundial al golear este jueves por 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, el equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo consiguió, además de la clasificación, romper una racha de seis partidos sin ganar y escaló al quinto lugar con 25 puntos. La Verde, por su parte, aún tiene posibilidades de jugar la repesca pese a la derrota, porque ocupa el octavo puesto con 17 puntos, uno menos que Venezuela que es séptima, y en la última jornada recibirá a Brasil en El Alto con la mirada puesta en ganar y que La Vinotinto no venza a Colombia en casa.

Los anfitriones se apropiaron del balón desde el primer momento, pero tuvieron dificultades para romper la numerosa defensa boliviana, por lo que el primer acercamiento llegó apenas al minuto 8 en una jugada en la que Córdoba sacó un remate en el área que pasó por encima de la portería de Carlos Lampe. El equipo local siguió atacando y tuvo oportunidades de abrir el marcador con remates del volante Jhon Arias, del centrocampista Richard Ríos y de James que fueron atajados todos por el guardameta boliviano, que empezó a convertirse en la figura del partido. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Los visitantes, por su parte, solo tuvieron una oportunidad para anotar en el primer tiempo al minuto 17 en un remate de tiro libre del atacante Miguel Terceros que pasó muy cerca del palo derecho del arco de Camilo Vargas. En ese contexto, Colombia abrió el marcador al minuto 32 en una buena jugada en la que el extremo Luis Díaz se asoció con el lateral Santiago Arias, que mandó un centro rastrero para que James, de primera y con el pie derecho, mandara el balón al fondo de la portería de un sorprendido Lampe. En el segundo tiempo, el partido estuvo más luchado, aunque los anfitriones mantuvieron el control de la pelota. Sin embargo, La Verde se volvió a acercar al 52 con un fortísimo remate de media distancia que atajó Vargas. El juego también empezó a ser más lento y ambos equipos se relajaron, especialmente en defensa donde dejaron espacios que trataron de aprovechar los delanteros con su velocidad. Justamente Miguel Terceros, el más activo de los atacantes bolivianos, volvió a tener una oportunidad al contragolpe en la que quedó solo bajo el arco pero no pudo rematar.

Colombia, por su parte, sí supo aprovechar los espacios y amplió el marcador al 74 cuando Quintero, que reemplazó a James que salió con molestias, filtró un pase para Córdoba, que entró al área y sacó un derechazo imposible de atajar para Lampe. El 3-0 llegó al 83 en otro gran jugada colectiva en la que Luis Díaz desbordó por el costado izquierdo y mandó un pase al otro lado del área para Quintero, que recibió cómodo y tuvo tiempo para sacar un remate bien acomodado que hizo estallar en júbilo a la multitud que llenó el estadio Metropolitano. En el cierre, Lorenzo dio ingreso al veterano goleador Dayro Moreno, que este mes cumple 40 años y estaba pedido por el público, y el equipo dio trámite a los minutos finales para celebrar una clasificación que estaba aplazada desde hace varias jornadas.

Ficha técnica del Colombia vs Bolivia