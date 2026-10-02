Jamaica resucita y El Salvador queda al borde del descenso

San Salvador, Honduras.

La Selección de Jamaica cerró la actividad de la tercera jornada del Grupo B de la Liga de Naciones de Concacaf con una enorme victoria por 0-2 sobre El Salvador, resultado que le permite recuperar terreno en la lucha por avanzar a los cuartos de final de la competición. El combinado salvadoreño volvió a sufrir un duro golpe en el torneo. Después de la escandalosa goleada 6-0 que recibió ante Guatemala en la jornada anterior, La Selecta tampoco pudo reaccionar en casa y terminó cayendo nuevamente, esta vez frente a una Jamaica que aprovechó sus oportunidades y golpeó en los momentos claves del encuentro disputado en el estadio Cuscatlán.

Para los Reggae Boyz, el triunfo tiene un significado especial, ya que lograron levantarse después de la derrota sufrida ante Honduras en Kingston. El conjunto caribeño mostró una mejor versión y encontró en Javon East a su gran figura, ya que el delantero fue determinante al marcar los dos goles que sentenciaron el partido.

El encuentro comenzó a complicarse muy temprano para El Salvador. Apenas al minuto 20, los locales se quedaron con un hombre menos luego de la expulsión del defensor Rudy Clavel, quien recibió tarjeta roja directa tras cometer una fuerte falta. Con superioridad numérica, Jamaica comenzó a tomar mayor control de las acciones y encontró espacios para hacer daño. La resistencia salvadoreña terminó al minuto 39. Javon East apareció dentro del área después de recibir un centro desde la banda izquierda y, con una gran estirada, logró conectar el balón para vencer al guardameta Mario González y colocar el 0-1 en el marcador. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El golpe fue duro para los locales, que intentaron reaccionar, pero la inferioridad numérica terminó pesando en el desarrollo del partido. Jamaica mantuvo el orden y esperó el momento adecuado para ampliar la ventaja. Ese segundo golpe llegó al minuto 64. Nuevamente apareció Javon East para marcar su segundo tanto de la noche y completar su doblete, dejando prácticamente sentenciado el encuentro en el Cuscatlán. Con el 0-2, Jamaica manejó los minutos finales con mayor tranquilidad y terminó celebrando una victoria de enorme importancia en sus aspiraciones dentro del Grupo B. Los Reggae Boyz sumaron tres puntos que les permiten llegar a seis unidades y colocarse en la segunda posición, solamente por detrás de Surinam. Ahora Jamaica tendrá una última jornada de máxima exigencia, ya que deberá visitar a Honduras en Tegucigalpa. El duelo será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en la lucha por avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Honduras, por su parte, llegará a ese compromiso después de sufrir una dolorosa derrota por 2-1 ante Martinica, por lo que el enfrentamiento ante los jamaiquinos será clave para definir su futuro en la competición. El panorama es todavía más complicado para El Salvador. La Selecta permanece en el último lugar del Grupo B con apenas tres puntos y queda seriamente comprometida en la lucha por evitar el descenso. Después de las derrotas ante Guatemala y Jamaica, los salvadoreños deberán afrontar una última jornada en la que no solamente estarán pendientes de su propio resultado, sino también de lo que ocurra con sus rivales directos.

ALINEACIONES TITULARES: