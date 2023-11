Jaime Lozano: “Honduras siempre ha sido muy fuerte en casa”

Jaime Lozano no quiso dar detalles sobre su 11 titular ante Honduras y dice que está contento por contar con un jugador de la calidad del colombiano Julián Quiñones .

"Están de locales, han jugado mucho más y conocen mejor la cancha, la clave es adaptarse rápidamente, no tendría que ser un pretexto, una cancha muy rápida, si el cielo está como hoy lo será aún más, pero son condiciones y lo que hay que hacer es adaptarse, hacer lo que te corresponde y saber que es una serie de 180 minutos".

"Las ocho selecciones que estamos queremos acceder a estos torneos como la Copa América, llegar a una semifinal de Nations League y me parece que hay tres equipos que lo necesitamos mucho más, que es Canadá, Estados Unidos y nosotros por el hecho de no tener competencia y se ha hecho complicado conseguir rivales ya que todos están jugando torneos y eliminatorias. Creo que para nosotros tres es importante meternos a estos torneos como la Copa América y enfrentar a esos rivales que estarás viendo en la Copa del Mundo".

Jugadores de experiencia

"La pregunta es si importará la experiencia, pues sí, claro que importa, no será lo más importante, pero sin duda es algo que tengo en la cabeza, complementar al equipo de la mejor manera, todos los jugadores están en un altísimo nivel, es de pensar, elegir y estoy seguro que la gente que entre lo hará de la mejor manera".

Partido complicado

"Yo creo que cada partido tiene sus complicaciones, creo que tienen jugadores de mucha calidad, de mucha capacidad, yo creo que les pasa un poco lo que nos ocurre a todos los equipos de la zona, nos falta un proceso. El claro ejemplo es Panamá, que le ha dado un continuidad y un seguimiento al proceso y hoy Panamá es un equipo fuerte, es un equipo que ha crecido y lleva mucho tiempo jugando con el mismo técnico. Eso es lo que hace falta, no te digo solamente a Honduras o a México, creo que en la medida que le den tiempo al entrenador y jugadores, el proceso tiene que llegar a un buen destino. Para mí todos los partidos de Concacaf tienen su grado de dificultad y más cuando es de visita recíproca".

Julián Quiñones

"Lo han recibido de muy buena forma, él tenía mucha ilusión de estar con nosotros, mencionar que nosotros también estamos contentos de que pueda echarnos una mano, lo que él tiene que hacer es lo que ha hecho toda su vida, jugar al fútbol. Él ha alcanzado un nivel altísimo principalmente con Atlas y lo está volviendo a hacer con su club, con el América. No hemos visto una presión extra que él cargue, al contrario lo vemos tranquilo y muy ilusionado".

¿Quién será su "9" titular?

"No te voy a decir quién será el "9", te puedo decir que me alegro muchísimo que tengamos tres nueves que pasan un extraordinario momento, así los veo. Si traigo tres es porque se lo merecen, han hecho las cosas bien en sus equipos. Me siento muy tranquilo porque sé que cualquiera de los tres que le toque iniciar mañana lo hará bien".