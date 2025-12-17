  1. Inicio
Oficial: Inter Miami lo confirma y toma decisión con futuro de Luis Suárez

El equipo de la MLS ha tomado una decisión con respecto al futuro del delantero uruguayo.

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 09:56 -
  • Agencia EFE
Luis Suárez se mantiene en la MLS con el Inter Miami.
Miami, Estados Unidos.

El delantero uruguayo Luis Suárez renovó este miércoles su vinculación con el Inter Miami hasta el final de la próxima temporada, después de un año en el que el equipo se proclamó campeón de la 'MLS Cup'.

"La vasta experiencia y liderazgo del delantero fueron cruciales para que el Inter Miami consiguiera su tercer y cuarto título al ganar el Campeonato de la Conferencia Este y la Copa MLS", resaltó el club de Miami en un comunicado.

El contrato de Suárez con el club finalizaba al término de 2025 y el Inter Miami había anunciado que estaba negociando su extensión.El uruguayo, de 38 años, disputó 50 partidos en todas las competiciones en 2025 en los que anotó 17 goles y repartió 17 asistencias, según datos del Inter Miami.

Comenzó la última temporada como un fijo en la punta de ataque junto a Lionel Messi, pero perdió protagonismo durante los 'playoffs', en los que comenzó desde el banquillo en los últimos tres partidos, incluida la final.

Además de por problemas físicos, Luis Suárez se ha perdido varios partidos el último año por su conducta. En agosto fue sancionado con nueve partidos tras escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la derrota del Inter Miami en la final de la Leagues Cup, y en noviembre se perdió un encuentro de 'playoffs' por propinar una patada a un defensa rival en el partido anterior.

El delantero llegó al Inter Miami en 2024 tras su paso por el Gremio brasileño. En dos temporadas con el equipo ,ha sumado 42 goles.

Su renovación se suma al fichaje del lateral izquierdo españo Sergio Reguilón, anunciado esta semana por el Inter Miami.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

