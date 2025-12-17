Oficial: Inter Miami lo confirma y toma decisión con futuro de Luis Suárez

Miami, Estados Unidos.

El delantero uruguayo Luis Suárez renovó este miércoles su vinculación con el Inter Miami hasta el final de la próxima temporada, después de un año en el que el equipo se proclamó campeón de la 'MLS Cup'.

"La vasta experiencia y liderazgo del delantero fueron cruciales para que el Inter Miami consiguiera su tercer y cuarto título al ganar el Campeonato de la Conferencia Este y la Copa MLS", resaltó el club de Miami en un comunicado.

El contrato de Suárez con el club finalizaba al término de 2025 y el Inter Miami había anunciado que estaba negociando su extensión.El uruguayo, de 38 años, disputó 50 partidos en todas las competiciones en 2025 en los que anotó 17 goles y repartió 17 asistencias, según datos del Inter Miami.