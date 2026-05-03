Inter de Milan, campeón de la Serie A de Italia: ¡Scudetto número 21!

Milán, Italia.

El Inter de Milán se consagró este domingo campeón de la Serie A a falta de tres jornadas tras imponerse al Parma (2-0) y certificó el vigésimo primer 'Scudetto' de su historia en San Siro, un estadio que no cantaba el alirón 'nerazzurro' como local desde hacía 37 años. Estaba todo de cara para el Inter. Quería el trofeo, lo rozaba, y solo le bastaba un punto. Milán se tiñó de azul y negro durante todo el domingo, y el recibimiento del autobús demostró las ganas que tenían los interistas de festejar el título y arrebatárselo al Nápoles, como sucedió hace dos temporadas. El Parma, pese a no jugarse nada, saltó concentrado y no puso fácil el alirón al Inter. El equipo dirigido por el español Carlos Cuesta compitió bien durante la primera parte, manteniéndose ordenado en defensa y cerrando espacios. El Inter rozó el gol tras un disparo al larguero y un posterior rebote que el portero logró despejar sobre la línea. El esperado tanto 'nerazzurro' se hizo de rogar durante toda la primera mitad. Tras un Parma replegado y un partido bloqueado, el conjunto local buscó los espacios mediante pases verticales. Ahí apareció Marcus Thuram, protagonista de una temporada brillante como socio de Lautaro Martínez y también como referencia goleadora en ausencia del argentino. Abrió la lata en el 45, y San Siro estalló.

Habían pasado 37 años desde la última vez que este estadio celebró, como local, un título de liga, cuando el equipo se impuso al Napoli de Diego Armando Maradona para conquistar el decimotercer 'Scudetto'. Desde entonces, tuvieron que esperar, hasta este domingo, ocho alirones para volver a festejar un campeonato en casa con los suyos. El clima de fiesta se sintió tras el gol desde el pitido inicial en la segunda mitad, especialmente con Lautaro calentando a un lado del campo. La afición aguardaba a su capitán, el líder, tocado por una lesión sufrida en el tramo final de la temporada. El argentino no quiso perderse la fiesta y saltó al campo en el minuto 67. Misma tónica tras el descanso: el Parma replegado atrás y el Inter con el control del balón, buscando la portería rival. En el centro del campo, el polaco Piotr Zieliński dominó con autoridad, excelso en la gestión del juego, secundado por el italiano Nicolò Barella.

Ya en el minuto 77, Lautaro tuvo en sus botas el segundo gol, pero su disparo acabó en las manos del portero. Tres minutos después se redimió, asistió a Mkhitaryan, dejándole el gol en bandeja para sentenciar el partido. Fiesta en el banquillo y en las gradas. Abrazos. Bailes y cánticos. El héroe y capitán coreado. Euforia total al pitido final. No desaprovechó la bala el Inter. Se consagró así campeón de Italia bajo la dirección del técnico rumano Cristian Chivu, un profundo conocedor del club, donde fue jugador y entrenó en la cantera. Como técnico, su única experiencia fuera de Milán se produjo, precisamente, en Parma. Un cierre de ciclo especialmente simbólico para un entrenador en el que la afición deposita su confianza y sus esperanzas. Un hombre de la casa con vistas a futuro. La ciudad del Duomo se tiñó de negro y azul, al igual que San Siro, la catedral del 'calcio', uno de los estadios más emblemáticos del fútbol. Y el Inter lucirá la próxima temporada en su camiseta el parche tricolor italiano que identifica a los campeones del 'Scudetto' y que este año portó el Napoli.

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