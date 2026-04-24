Hugo Viegas sobre mala racha ante Olimpia: "Se rompen y esperemos que sea este sábado"

San Pedro Sula, Honduras.

Real España y Olimpia se miden este sábado desde las 7.00 de la noche en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula por la jornada 21 de la Liga Nacional de Honduras.

Además de aprovechar las ocasiones de gol y hacerse fuertes en casa para romper la racha negativa ante su acérrimo rival que está en ocho juegos sin vencerlos y llegar en óptimas condiciones a la liguilla.

En la antesala de un duelo clave por la recta final del torneo, el ayudante del entrenador Jeaustin Campos , quien está suspendido, destacó la importancia de mantener la identidad de juego del equipo.

El asistente técnico de Real España , Hugo Viegas , dejó claro que el clásico ante Olimpia será un partido de detalles, donde minimizar errores y ser efectivos frente al arco marcará la diferencia.

En este tipo de partidos, ¿Qué considera que no se puede fallar?

Hay que tratar de cometer los menos errores posibles. Sabemos que siempre en los partidos y en el fútbol pasan situaciones a favor en el arco rival o si situaciones en nuestro arco, entonces hay que tratar de de minimizar eso. Uno podemos trabajarlo, podemos verlo en video que prácticamente ellos aparte nos conocemos bien con Olimpia, pero después ya dependemos de que los muchachos tengan una buena tarde, estén bien y concretar las que nos pueden quedar. Que creo que eso es clave en el fútbol y clave para nosotros que a veces creamos bastantes situaciones de gol.

Quedan dos partidos, el de este sábado bastante importante porque es un clásico y sobre todo porque es un rival directo, ¿Qué tiene que hacer Real España para poder imponer su fútbol y también la localía?

Yo creo que hemos tenido un torneo bastante regular. Por momentos hemos jugado bien. La recaída que decís vos de repente fueron por parte de algunas lesiones o tarjetas. Yo creo que eso en el fútbol es muy difícil mantenerse parejo, lo que decías de Olimpia, Olimpia no tuvo un buen arranque y ahora está en un buen nivel. Los clásicos hay que ganarlos, siempre es algo trillado que se dice, pero lo principal de ganarlo también tratando d tratar de jugar lo que venimos haciendo, el manejo de pelota y crear la situación de gol que y las que tengamos tratar de concretarlo. Estos dos partidos nos sirve también para ir recuperando algunos de los muchachos que han estado lesionados, que lleguemos bien a la liguilla y eso creo que es clave para nosotros.

Son ocho partidos que no le han podido ganar al Olimpia. Los últimos tres del local, no le ha ido bien tampoco al equipo: dos derrotas y un triunfo. Importante poder romper esa racha porque puede dormir líderes en caso que ganen.

Sí, es buena estadística. La mayoría son partidos, creo por lo que hemos visto y lo hemos sentido, son partidos bastante intensos y creo que hemos jugado buenos partidos. Bueno, no has tocado ganar estos últimos, pero yo creo que siempre esas rachas se rompen y esperemos que sea este sábado para la alegría de toda la gente también.

¿A qué se debe de apelar a la automatización, al manejo del partido o al manejo de juego individual?

Viendo un poquito el partido anterior que jugamos allá en Tegucigalpa, creo que esa fue la clave un poco, pudimos sacar la pelota en mitad de la cancha, nos impusimos un poco más porque ellos tienen grandes jugadores, lo que decís vos, de mitad de cancha para adelante son gente de muy buen pie, metamos a Chirinos y a Pinto también que se meten a volantear un poquito, entonces ellos pueblan un poquito más la zona media y de ahí empiezan a hacer el juego. Ese es el tema, tratar de imponernos en el juego con los nuestros, con el caso de Baptiste, el mismo Sorto, que son chicos que que también tienen buen manejo de pelota y tratar de hacer de imponer un poquito la velocidad que tenemos nosotros de mitad de cancha para adelante. A medida que va transcurriendo el partido, ahí más o menos ya uno va viendo y tratando de acomodar un poquito las piezas para el bien del equipo, para poder tener la posición de pelota y no que nos hagan daño.

Aparte de Dixon Ramírez, ¿Alguien más está lesionado o está completo el equipo?

Ya prácticamente estos dos partidos van a estar excepto Dixon, ya van a estar todos los muchachos para la liguilla.

El mensaje es para la afición para que asistan al estadio este sábado.

Sí, sería la verdad, muy lindo ver el estadio vestido de amarillo y negro creo que los muchachos lo necesitan al apoyo. Le queremos dar el triunfo del clásico, se lo queremos dar, eso lo venimos hablando y para entrar bien fuerte en la liguilla, pero ojalá que mañana sea una noche linda para el espectáculo. La gente de Olimpia que también venga, pero que sea nosotros que nos hagamos sentir, que eso es lindo cuando el Morazán está lleno de gente, de nuestra afición.