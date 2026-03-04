  1. Inicio
Hondureño destaca en primera edición del Ironman 70.3 junto a atleta no vidente

El catracho estuvo presente en la primera edición del Ironman 70.3 El Salvador junto al atleta colombiano no vidente Alberto Carrillo.

  04 de marzo de 2026
  Johan Raudales
Juan José Reyes estuvo acompañando a Alberto Carrillo en el evento deportivo.
San Pedro Sula, Honduras.

El triatleta hondureño Juan José Reyes escribió una página especial en la historia del deporte regional al participar como guía del atleta colombiano no vidente Alberto Carrillo en la primera edición del Ironman 70.3 El Salvador, un evento que reunió a destacados competidores internacionales en un escenario espectacular.

La dupla completó los 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera en un tiempo oficial de 6 horas, 20 minutos y 56 segundos, logrando no solo cruzar la meta con determinación y entrega absoluta, sino también marcando un hecho histórico: Alberto Carrillo se convirtió en el primer atleta no vidente en participar y finalizar esta competencia en El Salvador, estableciendo además un récord dentro del evento.

La participación de Reyes como guía fue fundamental en cada transición, en cada kilómetro y en cada momento de exigencia física y mental, demostrando que el deporte trasciende límites cuando se combina preparación, confianza y trabajo en equipo.

La primera edición de este magno evento en El Salvador no solo dejó imágenes inolvidables y una organización de alto nivel, sino también una poderosa lección de inclusión y superación. La hazaña de esta dupla, envía un mensaje claro: no existen barreras cuando la disciplina, la fe y el compromiso se imponen ante cualquier desafío.

Para Honduras, esta participación representa orgullo, inspiración y un ejemplo de que el triatlón es más que competencia; es carácter, resiliencia y propósito

