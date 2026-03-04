Hondureño destaca en primera edición del Ironman 70.3 junto a atleta no vidente

San Pedro Sula, Honduras.

El triatleta hondureño Juan José Reyes escribió una página especial en la historia del deporte regional al participar como guía del atleta colombiano no vidente Alberto Carrillo en la primera edición del Ironman 70.3 El Salvador, un evento que reunió a destacados competidores internacionales en un escenario espectacular.

La dupla completó los 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera en un tiempo oficial de 6 horas, 20 minutos y 56 segundos, logrando no solo cruzar la meta con determinación y entrega absoluta, sino también marcando un hecho histórico: Alberto Carrillo se convirtió en el primer atleta no vidente en participar y finalizar esta competencia en El Salvador, estableciendo además un récord dentro del evento.