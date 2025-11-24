Hondureña Andrea Hernández avanza a la final en torneo de atletismo en Chile

Santiago, Chile.

¡Honduras presente! Stephanie Andrea Hernández, Diana Villatoro y Alan Bustillo son los catrachos que estarán representando al país en el Sudamericano Máster de Atletismo 2025, campeonato que se está realizando en Chile.

Los atletas catrachos estarán compitiendo con atletas de varios países como Perú, Argentina, México, Uruguay, Brasil y Chile. Dentro de esos cientos de competidores, buscarán conquistar los primeros lugares en Sudamérica.

Una de ellas es Stephanie Andrea Hernández, quien se clasificó este lunes 24 de noviembre a la final de los 100 metros en la categoría W30. La catracha cinco estrellas quiere dejar todo en la pista y conquistar nuevamente el podio.