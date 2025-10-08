Honduras vs Costa Rica: hora de inicio del partido eliminatorias Mundial 2026 y cambio de canal

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección de Honduras buscará este jueves 9 de octubre un nuevo triunfo que la deje cerca del Mundial 2026 cuando reciba a Costa Rica, que la acecha en la lucha por el liderato, en la tercera jornada del Grupo C de la eliminatoria de la Concacaf para la Copa del Mundo. El colombiano Reinaldo Rueda lidera el grupo con cuatro puntos, mientras que los dirigidos de Miguel 'El Piojo' Herrera ha sumado dos.

Los catrachos empataron como visitantes contra Haití en Curazao y lograron un triunfo en casa ante Nicaragua, mientras que los ticos igualaron con los mismos rivales en sus primeros dos partidos. Ambas selecciones llegan al clásico de fútbol centroamericano con algunas variantes en su plantilla con el objetivo de clasificarse de manera directa para el Mundial de 2026, lo que logrará el equipo que finalice en el primer lugar al cierre de la eliminatoria. Honduras intentará aumentar la distancia en la clasificación sobre Costa Rica, que buscará el triunfo para saltar al primer lugar. En esa misma lucha se mueve Haití, tercera del grupo C, que al igual que Costa Rica ha sumado dos enteros y se enfrentará a Nicaragua, que solo tiene uno. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Edrick Menjívar, portero de Honduras, afirmó que el duelo contra Costa Rica "será una final" y sobre ante la opinión de algunos de sus compañeros de que los ticos son favoritos, señaló que "los niveles se han equilibrado" y que el partido "será muy difícil".

Horario y canal de transmisión

El partido entre Honduras y Costa Rica se disputará en el Estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, con capacidad para unos 20.000 espectadores, con sus gradas muy cercanas a la cancha y se espera un ambientazo. El pitazo inicial del juego será a las 8.00 de la noche y se podrá ver en vivo por otro canal. Lo transmitirá siempre TVC, pero no por su canal de Deportes, sino a través de TSI.

El clásico centroamericano lo pitará el árbitro guatemalteco Walter López. El árbitro de Guatemala será asistido por un chapín y dominicano. A López le ayudarán en su trabajo, como Asistente 1: Raymundo Feliz de República Dominicana, Asistente 2: Humberto Panjoj de Guatemala y como cuarto árbitro: Adonis Carrasco, también dominicano. En el VAR: Diego Ojer, de Guatemala también. El objetivo de Honduras es ganar los dos partidos seguidos que tiene en casa, el jueves ante Costa Rica y el día 13 contra Haití en el Estadio Nacional Chelato Uclés, de Tegucigalpa.