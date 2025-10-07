  1. Inicio
Navas no es el más caro y sorprende: los jugadores más valiosos del Honduras-Costa Rica

Superan a Keylor Navas y uno vale 15 millones: conoce uno a uno a los jugadores más caros del Honduras vs Costa Rica. ¿Quién es el más valioso?

El juego entre Honduras y Costa Rica ya está próximo a disputarse en las Eliminatorias de la Concacaf. Conoce a los jugadores más valiosos de ambas selecciones.
Getsel Montes -- El jugador de 29 años del Herediano de Costa Rica tiene un valor de 250 mil euros. El defensor central es uno de los legionarios con el costo más bajo.
Edrick Menjívar de Olimpia (350 mil euros) y Alexy Vega de Marathón (300 mil). Jorge Álvarez de Olimpia (300 mil euros).
Andy Nájar -- El lateral de 32 años del Nashville está brillando en el fútbol de Estados Unidos. Tiene un valor de 400 mil euros.
Romell Quioto -- El extremo catracho de 34 años actualmente está militando en el Al Najma de Arabia Saudita y tiene un costo de 650 mil euros.
Deiby Flores -- El pivote hondureño también está en el Al Najma de Arabia Saudita y a sus 29 años cuesta 800 mil euros.
Antony 'Choco' Lozano -- El delantero del Santos Laguna de México no está pasando un buen momento, pero tiene un costo de 1 millón de euros tras varios años en España.
Kervin Arriaga -- El jugador de 27 años vive un dulce momento con el Levante de LaLiga de España. Actualmente, tiene un precio de 1,5 millones de euros.
Rigoberto Rivas -- El extremo izquierdo vuelve a una convocatoria de la Selección de Honduras. Juega en el Kocaelispor de Turquía y tiene un costo de 1,5 millones de euros.
Joseph Rosales -- El lateral del Minnesota United de la MLS es uno de los mejores valorados de la Bicolor. El de 24 años cuesta 2,5 millones de euros
Luis Palma -- El 'Bicho' actualmente está jugando en el Lech Poznán de Polonia. El exjugador del Vida está valorado en 3 millones de euros y es el jugador más caro de Honduras.
Costa Rica: Kendall Waston - Una de las grandes sorpresas en la convocatoria de la 'Sele'. El zaguero de 37 años regresa para enfrentar a Honduras, continúa en el Saprissa y en el ocaso de su carrera cuesta tan solo 100 mil euros.
Celso Borges - Otra de las novedades en la lista de Miguel Herrera. Pivote de 37 años que milita para el Alajuelense con un precio que ronda los 150 mil euros. Es duda para enfrentar a la Bicolor por unas molestias musculares.
Joseph Mora - Defensor de 32 años que juega para el Saprissa y su valor se mantiene en los 300 mil euros. Ha tenido la oportunidad de experimentar la MLS en franquicias como Charlotte y DC United.
Alexis Gamboa - Defiende la camiseta del Alajuelense y cuesta 400 mil euros a sus 26 años. Fue fichado por los 'Manudos' desde 2021 y antes tuvo un paso por el fútbol de Bélgica.
Allan Cruz - Miguel Herrera también reincorporó al volante del Herediano al equipo nacional. Tiene un precio de 500 mil euros a sus 29 años.
Álvaro Zamora Mata - Extremo zurdo que lo hace con el Académico de Viseu FC de la segunda división de Portugal. Tiene 23 años y su valor alcanza los 700 mil euros.
Francisco Calvo - Tras su paso por la liga mexicana con Juárez, el central de 33 años regresó a Europa para unirse al Hatayspor turco, pero durante el verano pasado recibió la llamada del Al-Ettifaq y no dudó en firmar con los árabes. Su precio se establece en los 800 mil euros.
Kenneth Vargas - El delantero de 23 años anota goles con la zamarra del Herediano y su valor se estima en 900 mil euros. También puede desempeñarse como extremo y tuvo un breve paso por Escocia con el Heart.
Keylor Navas - Capitán y el futbolista más veterano de los ticos con 38 años. El guardameta decidió continuar su carrera en la liga mexicana tras firmar con los Pumas y actualmente cuesta 1 millón de euros.
Juan Pablo Vargas - Defensor de 30 años que milita para el Millonario de Colombia y su valor también alcanza 1 millón de euros. Surgido del Alajuelense, ha jugado para el Herediano, Belén FC y Deportes Tolima.
Carlos Mora - Extremo que también puede jugar como lateral y lo hace en la Universitatea Craiova de la primera división de Rumania. Tiene 24 años y cuesta 1 millón de euros.
Andy Rojas - El atacante de 19 años pertenece al New York Red Bulls de la MLS y se encuentra tasado en 1 millón de euros, de acuerdo al citado medio.
Julio Cascante - El mediocampista juega en la MLS con el Austin FC, club con el que tiene contrato vigente hasta el próximo mes de deciembre. Su valor actual ronda los 1,5 millones de euros a sus 31 años.
Jeyland Mitchell - El zaguero de 21 años pertenece al Feyenoord, pero esta temporada fue prestado al SK Sturm Graz de Austria, que se guarda una opción de compra hasta final del curso. Cuesta 2 millones de euros.
Josimar Alcócer - Una de las piezas más peligrosas que presumen los ticos. Milita para el Westerlo en la máxima categoría de Bélgica y con 21 años su precio ronda los 3,5 millones de euros.
Alonso Martínez - Extremo de 26 años que brilla con el New York City FC de la MLS y es el segundo futbolista más caro del conjunto tico con 6 millones de euros.
Manfred Ugalde - El jugador más valioso de la selección costarricense. Delantero de 23 años que busca hacer historia con el Spartak de Moscú en Rusia y tiene un precio de 15 millones de euros, según Transfermarkt. El canterano del Saprissa pondrá a prueba a los defensores catrachos el jueves.
