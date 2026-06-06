Honduras Sub-20 vence al Barcelona y cierra de la mejor manera su gira por España

Barcelona, España.

¡La 'Mini H' cerró de la mejor manera! La Selección Sub-20 de Honduras logró este sábado un importante triunfo en España y lo hizo tras vencer por la mínima a las inferiores del FC Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Los catrachos superaron en el marcador a una de las mejores canteras del mundo y cierran con broche de oro su gira por el "Viejo Continente" como preparación para pelear por un boleto al Mundial y los Juegos Olímpicos. Víctor Salazar, jugador del Real España, fue el anotador del único para la victoria ante el cuadro azulgrana. Los dirigidos por Orlando López saldrán del país europeo con la moral en alto tras haber cosechado dos triunfos y una derrota en su gira.

Cabe destacar que para este último encuentro, fueron titulares José Alfredo Rodríguez de las inferiores del FC Barcelona y Richard Martínez del Girona. Los hondureños comenzaron su camino en España con una caída ante el Elche (2-1) el pasado 31 de mayo, posteriormente endosaron una goleada al UCAM Murcia CF (5-1) y finalizaron sus actividades con el 1-0 logrado ante el Sub-20 del FC Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Tras dar por finalizada su gira, la Sub-20 de Honduras pone la mirada en el Campeonato Sub-20 de Concacaf que se llevará a cabo en México. La 'Mini H' comparte grupo con las siempre complicadas Jamaica, Canadá y Panamá.

Fechas y formatos rumbo al Mundial Sub-20