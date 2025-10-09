  1. Inicio
  2. · Deportes

Rueda no cuenta con ellos y quedaron fuera: los descartados de Honduras ante Costa Rica

Son seis futbolistas que quedaron fuera para el partido de Honduras vs Costa Rica.

Rueda no cuenta con ellos y quedaron fuera: los descartados de Honduras ante Costa Rica

El calentamiento de la Selección de Honduras previo al partido contra Costa Rica.

 Foto: Yoseph Amaya
San Pedro Sula, Honduras.

Reinaldo Rueda ha sorprendido con la alineación titular de la Selección de Honduras para medirse a Costa Rica en la tercera jornada de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El seleccionador de los hondureños ha optado por meter finalmente a Luis Palma en el 11 inicial pese a que llegó a Honduras entre algodones. Alexy Vega sonaba para su reemplazo, pero Rueda se decidió por el 'Bicho'.

La otra gran sorpresas en el equipo catracho es en la zona baja con la inclusión de Raúl Marcelo Santos, el defensa del Motagua que le ganó el puesto a su compañero de equipo Luis Vega.

En el banco de suplentes Rueda ha dejado a Luis López, Luis Ortíz, Luis Santamaría, Luis Vega, Denis Meléndez, José Mario Pinto, Antony 'Choco' Lozano, Alexander López, Alexy Vega, Franklin Flores, Carlos Pineda y Yustin Arboleda.

Los 11 titular de Honduras ante Costa Rica.

Los 11 titular de Honduras ante Costa Rica.

LOS DESCARTES DE RUEDA

Se quedaron fuera del listado final seis futbolistas, que forman parte de los descartes de Reinaldo Rueda. Ellos son Cristopher Meléndez, Rigobero Rivas, José Raúl García, Deyron Martínez, Nairobi Vargas y Leonardo Posadas.

Honduras sale de inicio con Edrick Menjívar, Andy Nájar, Getsel Montes, Marcelo Santos, Joseph Rosales, Deiby Flores, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez, Luis Palma, Romell Quioto y Jorge Benguché.

Los 11 de Costa Rica son Keylor Navas, Jeyland Mitchell, Alexis Gamboa, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Orlando Galo, Aaron Murillo, Jocimar Alcócer, Alonso Martínez y Manfred Ugalde.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Juan Carlos Miranda

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias