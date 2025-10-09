Rueda no cuenta con ellos y quedaron fuera: los descartados de Honduras ante Costa Rica

San Pedro Sula, Honduras.

Reinaldo Rueda ha sorprendido con la alineación titular de la Selección de Honduras para medirse a Costa Rica en la tercera jornada de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El seleccionador de los hondureños ha optado por meter finalmente a Luis Palma en el 11 inicial pese a que llegó a Honduras entre algodones. Alexy Vega sonaba para su reemplazo, pero Rueda se decidió por el 'Bicho'.

La otra gran sorpresas en el equipo catracho es en la zona baja con la inclusión de Raúl Marcelo Santos, el defensa del Motagua que le ganó el puesto a su compañero de equipo Luis Vega.

En el banco de suplentes Rueda ha dejado a Luis López, Luis Ortíz, Luis Santamaría, Luis Vega, Denis Meléndez, José Mario Pinto, Antony 'Choco' Lozano, Alexander López, Alexy Vega, Franklin Flores, Carlos Pineda y Yustin Arboleda.