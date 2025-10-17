Medalla de oro y plata para Honduras en el primer día de los Juegos Centroamericanos 2025

Guatemala.

¡Nos bañamos de oro! Honduras recibe grandes noticias desde Guatemala en el primer día de competencia de los Juegos Centroamericanos 2025.

Se trata del atleta Gabriel Martínez, quien conquistó la presea dorada para Honduras en la prueba de 100 metros libres de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Martínez, nadador más rápido de Honduras en este momento, llegó a la meta con un tiempo de 50.44 estableciendo nuevo récord centroamericanos.

Igualmente destacó Sebastián Serafeim quien logró la plata tras completar la prueba con 52.16 respectivamente detrás de Martínez.

Con estos resultados, Honduras consigue su primer medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2025 que se están desarrollando en Guatemala.

Cabe resaltar que la ceremonia de inauguración del evento deportivo que reúne a casi 3,000 atletas se dará este sábado 18 de octubre y el evento finalizará hasta el 30.