Gran pase de Arriaga y exquisita definición de Rigo Rivas: el golazo de Honduras vs Haití

Tegucigalpa, Honduras.

Reinaldo Rueda puede estar feliz. Uno de sus cambios en el 11 titular le respondió con un gol. Rigoberto Rivas marcó el 1-0 de la Selección de Honduras contra Haití en la cuarta jornada de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial United 2026.

El seleccionador de Honduras sorprendió metiendo de inicio a Rigo Rivas, pues en el duelo del jueves contra Haití no estuvo ni entre los suplentes, quedó descartado para jugar en el estadio Morazán.

El extremo del Kocaelispor de la Superliga de Turquía se hizo notar casi de inmediato en el Nacional Chelato Uclés. A los 18 minutos, definió de manera exquisita para levantar de sus asientos a los aficionados hondureños.

Recuperación de Andy Nájar por la banda derecha, recogió el balón Kervin Arriaga, el mediocampista del Levante de la Liga Española levantó la cabeza y le puso un tremendo pase a Rigo Rivas.