Honduras: Se conoce cuándo se usará el FVS y confesión sobre formato de triangulares

San Pedro Sula, Honduras.

José Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, anuncia avances decisivos en la implementación del Football Video Support (FVS), el sistema de videoarbitraje que debutará en la Liga Nacional el 22 de marzo de 2026 por la Jornada 14. Esta noticia llega tras más de un año de trabajo conjunto entre la FFH y la Liga, con 54 árbitros ya capacitados. El dirigente señaló que la última fase de los preparativos es una sesión final en línea para cuerpos técnicos y capitanes de los 11 clubes de la primera división programada para el viernes 13 de marzo, directamente por especialistas de FIFA.​

El FVS, adaptado como apoyo de respaldo a los árbitros, promete reducir la presión sobre los colegiados y garantizar mayor justicia en las decisiones, con revisiones limitadas a cuatro oportunidades por partido solicitadas por entrenadores o capitanes. Otra de las situaciones que aclaró el abogado Mejía es que la Liga Nacional definirá los partidos iniciales para su estreno, optando por una implementación gradual y prudente en uno o pocos encuentros, evitando los cinco estadios de inmediato para aprender del proceso. Mejía aclara que la FFH lideró la gestión para incluir a Honduras en el piloto FIFA de 16 países, pero la Liga asume los costos con la empresa española Quality, sin detalles económicos precisos. Además, reveló que los cambios en el formato de triangulares no se harán por reglas FIFA que prohíben modificaciones a mitad de torneo, priorizando seguridad jurídica.

Entrevista con José Ernesto Mejía

¿Qué nuevas noticias nos puede dar respecto a esta implementación del FVS que va a darle un matiz diferente a la Liga Nacional de Honduras en cuanto al arbitraje?​​ Muy buenas noticias. Ayer (miércoles) por la noche recibimos un correo de los encargados del FVS en FIFA, confirmando que mañana, por la mañana, viernes 13 de marzo, se hará una capacitación en línea para cuerpos técnicos y capitanes. Una capacitación brindada directamente por los especialistas de FIFA para que los entrenadores y capitanes sepan cómo solicitar la asistencia del FVS.​ Ya la Liga Nacional nos ha comunicado y nosotros hemos comunicado formalmente a la FIFA que el VAR comienza el próximo sábado 22 de marzo. Dentro de 10 días el FVS será una realidad en Honduras. Está confirmado, tenemos 54 árbitros ya capacitados y el último paso es la capacitación que se dará mañana por parte de FIFA a cuerpos técnicos y capitanes.​ La Liga determinará qué partidos se incluirán en esa primera experiencia. Estamos muy contentos porque hemos trabajado de la mano con la Liga Nacional, han dado toda la colaboración a la Federación. Recuerde que este es un proceso que lleva más de un año, liderado por la Federación, con todo el apoyo de la Liga Nacional. El FVS va a venir a quitarle un poco de presión a los árbitros y a hacer más justicia en los terrenos de juego. O sea que no es en los cinco partidos de la jornada 14 que estará el FVS. ¿Cómo será ese tema?​ En la primera experiencia, que será el próximo 22 de marzo, muy probablemente no sea en los cinco estadios porque recuerde que es la primera, pero esa es una determinación que va a tomar la Liga Nacional y que la hará de conocimiento público en los próximos días. Probablemente comiencen con un partido que no sea tan complicado, recuerde que esto es nuevo, todos estamos aprendiendo, pero va a ser una determinación de la Liga Nacional si decide hacerle con un solo partido o en dos, tres o en los cinco. Yo creo que la Liga va a ir poco a poco también, con prudencia, como lo han hecho con esto. Lo importante, realmente, es que el 22 de marzo el FVS será una realidad en Honduras.