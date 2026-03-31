Honduras empezó perdiendo amistoso ante Perú con polémico gol que no debió contar

Madrid, España.

La Selección de Honduras empezó perdiendo en el partido debut del nuevo entrenador José Francisco Molina 1-0 en el amistoso contra Perú en una acción polémica ya que el tanto no debió subió al marcador.

A los 6 minutos, la escuadra peruana encontró perforar las redes de la portería catracha, pero con controversia. Al no tener VAR en el juego, el árbitro no se percató del error y dieron por bueno el gol.

Christopher Meléndez se cayó en la marca, Joao Grimaldo entró al área con el balón dominado, ganó la línea de fondo, tanto que el balón salió por completo de la cancha, pero el juez asistente no avisó al árbitro central.

Grimaldo envió el centro al área, controló Yoshimar Yotún, se la dejó en bandeja a Jairo Vélez que con un fuerte derechazo venció a Edrick Menjívar para poner a celebrar a la mayoría de peruanos en el estadio Municipal de Butarque en Leganés, comunidad de Madrid.

El portero hondureño realizó fuertes reclamos al árbitro asistente por no ver que la pelota había salido del campo y no anular el gol.