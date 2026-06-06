Honduras y el enigma tras caída ante Argentina

Houston, Estados Unidos.

La FFH estuvo trabajando durante varios meses para aprovechar de mejor manera la fecha FIFA de junio con un par de fogueos en Estados Unidos, pero no se pudo concretar un segundo juego después del que se jugó este sábado ante los argentinos.

La Selección Nacional de Honduras cayó 2-0 ante la campeona mundial, Argentina , en un partido amistoso donde los nuestros se dedicaron a aguantar los embates de los sudamericanos durante todo el compromiso. A pesar de todo el resultado fue positivo debido a que no hubo una goleada y por la experiencia de codearse con estos rivales.

Se especuló en horas de la mañana que la iba a jugar el martes ante la selección de Ghana en Washington DC en un estadio a puerta cerrada; sin embargo, esto no pasó de algunas conversaciones.

La disponibilidad de estadios, rivales porque la próxima semana inicia la Copa del Mundo de United 2026 y obviamente temas económicos en las negociaciones hicieron que fuera imposible sumar un partido más.

Rivales como: Ecuador, Marruecos, Austria, Venezuela, Costa de Marfil, Ghana y El Salvador estuvieron dentro de las posibilidades. Lo que sigue después de la honrosa derrota es el retorno de la delegación que está programada para mañana a mediodía.

Los futbolistas descansarán unas semanas más antes de incorporarse a las disciplinas de sus respectivos clubes. La mayoría comenzarán sus pretemporadas a finales de junio y deben estar a tono para lo que sigue.