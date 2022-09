Dardo a Vargas: Contundentes palabras de Hernán Medford tras eliminación del Herediano

Hernán Medford dio la cara y lamentó la eliminación de su Herediano a manos del Real España (Global 2-4) por la vuelta de cuartos de final de la Liga Concacaf.

“El Pelícano” no pudo superar al equipo donde fue campeón en Honduras en el 2013 y se mostró decepcionado tras decirle adiós a la competición internacional.

“Cuando no se logra un objetivo cada quien lo ve como quiere, fracaso, perder la oportunidad de seguir, cada quien lo ve como lo quiera llamar, pero tranquilo, la diferencia fue allá, nos ganaron con mérito, pero cuando un equipo queda fuera con ese marcador, lo aceptamos”, comenzó diciendo Medford en rueda de prensa tras el final del empate 1-1 en territorio costarricense.

El estratega tico reconoció la eliminación a manos de la máquina: “No nos alcanzó, pero me gusta ver la parte futbolística del equipo, no fuimos contundentes, quedamos fuera y hay que aceptarlo”, expresó.

Medford indicó que duele el revés y terminó asumiendo su responsabilidad por no poder avanzar a semifinales de la Liga Concacaf.

“La consecuencia es esta, quedar fuera es doloroso. ¿A quién no le gusta cumplir? No se cumplió, simplemente hay que aceptar la derrota, nos equivocamos y uno como líder asume las responsabilidades”, puntualizó.

Medford aprovechó para dejarle un dardo a Héctor Vargas: El profesor Vargas dijo la semana pasada que si el fútbol de Costa Rica fuera dinámico, podría competir mejor, ¿considera usted eso?, le consultaron y respondió:

¿Quién manejó todo el partido hoy, quién metió la intensidad de juego? ¿cuántas oportunidades a gol tuvimos en el primer tiempo? ¿7 u 8? Y le metimos intensidad. Solo tuvieron el gol y después de ahí no tuvieron y yo sigo diciendo que eso no es real; si estamos en el mundial es por algo y esta serie la perdimos allá. Acá nos faltó la definición porque tuvimos mucha intensidad”, dijo.

Y añadió: “Así como pido respeto para el fútbol hondureño, también lo pido para el fútbol costarricense. Es un irrespeto de él decir que nuestro fútbol no tiene intensidad, por algo estamos en el mundial. Ya habíamos hablado que quiero respeto para los equipos de ambos países porque somos los que más hemos ido a mundiales, vendemos jugadores, hemos ido a selecciones menores y trato de calmar las aguas para pedir respeto”.

Luis Aurelio Buba López fue la figura del partido gracias a seis espectaculares atajadas siendo factor fundamental para que Herediano no pudiera vencer al cuadro catedrático: “Tuvimos dinámica, intensidad, siete u ocho ocasiones de gol en el primer tiempo, ellos hicieron un gol en el córner”, puntualizó.

Por último, Hernán mencionó que ahora su equipo se enfocará en la Liga de Costa Rica en donde son líderes con 29 puntos y este fin de semana se enfrentarán al Saprissa.

“Tenemos que dividir los campeonatos, son dos cosas completamente diferentes. A los jugadores les dije que pasara lo que pasara, había que terminar como lo hicimos hoy, atacando y dando lo mejor de nosotros”, cerró.