La Selección Nacional de Honduras buscará este martes ante Costa Rica conseguir su primer triunfo que le pueda brindar la ilusión de seguir con aspiraciones de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Hernán “Bolillo” Gómez, DT de la Bicolor, compareció en rueda de prensa y señaló que buscarán vencer a los ticos para seguir en la pelea por conseguir un cupo a la próxima justa mundialista.

Además, el estratega de la escuadra hondureña se pronunció sobre las críticas que ha recibido el capitán Maynor Figueroa y de paso informó que Romell Quioto será el centrodelantero ante el cuadro tico.

“Lo que he hablado con los muchachos es la entrega, van a poner todo lo que tenemos y seguimos buscando la forma de como ganar. Veo un grupo serio y trabajador”, comenzó diciendo el timonel del conjunto catracho.

“Bolillo” indicó que se ha tenido dolores de cabeza con el tema de algunas lesiones.

“Si hemos tenido algunos problemas, el tema de Antony (Lozano) está con alguna dificultades y el partido pasado nos pidió cambio y no es que lo hayamos sacado como dicen ciertos personajes”, puntualizó.

El objetivo en la mente del DT y lo seleccionados catrachos no es otra que salir con los tres puntos del estadio Nacional de Costa Rica.

“Lo de nosotros realmente es ganar, yo no me puedo poner a pensar si estamos eliminados porque se hace muy cuesta arriba. La ilusión es ganar y los muchachos no abandonan la selección y eso es querer la camiseta”, DIJO.

Pese a que ticos y hondureños andan mal en la eliminatoria, es un duelo de poder a poder ya que está en juego el honor de Centroamérica.

“Para mí este es un clásico de los dos equipos más grandes de Centroamérica, pero que no están en su mejor nivel, pero se va jugar como tal. He visto que en Honduras hay mucha calidad, buenos jugadores y son momentos y crisis que se viven, pero hay que superarlos”, analizó.

Sobre la propuesta de juego que tendrá ante los ticos: “Nosotros tratamos de someter al rival con nuestro trabajo, superioridad numérica con el balón, tratar de elaborar. Nunca en mi vida ha salido meter atrás y si pasa es porque el rival nos está sometiendo. La idea es someter a Costa Rica con nuestro fútbol y nuestro el juego”.

El capitán Maynor Figueroa ha sido cuestionado ya que se equivocó en los goles que le costaron la derrota a la H de 2-3 ante Panamá el pasado viernes y hoy Hernán Gómez lo ha respaldado.

“Es un hombre importante para Honduras, Centroamérica y donde ha jugado. Hablando con los muchachos, ellos no merecían esa derrota”, respondió.

Además, se atrevió a adelantar que jugará con un hombre como referente en ataque y ese será el “Romántico”: “Va jugar Quioto”.

El director técnico de Honduras señaló que pese a ser últimos, mantiene la ilusión de poder conseguir la posibilidad de estar en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Con la misma ilusión, yo no pierdo la esperanza y los muchachos saben que lo vamos a dar todo. La selección no perdona y tiene que ganar todo”, sentenció.

Para finalizar, Hernán Gómez tuvo palabras para el portero tico Keylor Navas que milita en el PSG.

“¿Quién no admira a Keylor? es uno de los mejores del mundo, pero a veces no está jugando porque es de otro continente, pero es un grande”, concluyó.