Tras diez años de pertenecer a sus filas, el volante hondureño Óscar Boniek García se despidió este lunes del Houston Dynamo de la MLS de Estados Unidos.

El contrato del volante catracho terminó y el cuadro estadounidense decidió no renovarle, por lo que el jugador se ha despedido del equipo norteamericano.

“Es difícil, es muy triste después de 10 años con ustedes, el decirles adiós, despedirme del que ha sido mi segundo hogar. El Houston Dynamo es una institución de lo cual me siento muy orgulloso, en la cual he crecido y disfrutado al máximo, durante cada año, mes, semana, día, hora, minuto y segundo, que he pertenecido a ella. Una década ha pasado desde aquel día en el cual, junto a mi familia, nos recibieron con los brazos abiertos”, señaló el jugador hondureño en sus redes sociales.

Y añadió: “Gracias por abrirme las puertas, por darme la oportunidad de crecer aún más, en lo personal y profesionalmente. Valoro que me brindaran toda su confianza, su respeto y su nuevo apoyo incondicional. Sin ustedes, nada de lo que he logrado en mi carera hubiese sido posible, han sido parte esencial en la realización de cada uno de mis sueños”.

Boniek no pasó por alto y tuvo palabras de agradecimiento para los aficionados del Houston Dynamo.

“Agradecimiento especial a los fans, a cada uno de ustedes, por aceptarme, apoyarme, motivarme, vivir conmigo cada momento. Por ustedes intenté levantarme cada vez que caí, cuando lo hice, siempre busqué ponerme de pie y ser más fuerte, en especial cuando las cosas no marchaban bien, sin ese cariño dentro y fuera del estadio tal vez hubiese renunciado. Mi cariño, espeto y admiración es eterno para todos”.

“Vivimos muchísimos momentos juntos, cada uno de ellos ha sido atesorado en mi corazón, las memorias son muchas y muy cálidas. Gracias por tanto amor para Lourdes, Jaden, José, Ivania y para mí. Siempre nos hicieron sentir en casa”, concluyó.

Tras la despedida del jugador, el Houston Dynamo también salió al paso y despidió a Boniek García.

“Pocos jugadores se identifican con el Dynamo como Oscar Boniek García. Sin duda, es uno de los jugadores más grandes y queridos que se ha puesto esa camiseta naranja”, dijo el gerente general del Dynamo, Pat Onstad.

Y añadió: “Cuando miramos todo lo que ha logrado dentro y fuera del campo aquí en Houston, estamos eternamente agradecidos con Boniek. Dejó claras sus ambiciones y esperamos poder darle la bienvenida al PNC Stadium en el futuro para celebrar su carrera”.

Cabe recordar que Boniek García llegó a las filas del Houston Dynamo en el 2012 luego de sus buenas temporadas en el Olimpia.

El catracho disputó un total de 266 partidos con el equipo de EUA, fue campeón de la División Este de la Major League Soccer y además levantó el título de la US Open Cup.