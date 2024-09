Héctor Vargas defiende a Quioto y señala: “Buba descendió con Honduras”

Los referentes se lesionaron, Rony se lesionó, se lesionó Diego Reyes, Mayron se lesionó en el primer entrenamiento, no tuvimos la suerte de arrancar como pensamos, pero esto recién comienza, lo más complicado es enderezar el rumbo, porque si estamos a dos puntos del segundo lugar o a dos puntos de Marathón, no tengo duda que estamos bien, toda la expectativa está vigente, no tengo dudas que vamos a clasificar.

Es bueno el empate por el tema de la inversión. Estamos hablando que Marathón invirtió para jugar a nivel centroamericano con la posibilidad de afrontar dos torneos. Uno palpa que la intención era tener buena trayectoria a nivel centroamericano, no funcionó, todos los cañones se vuelven ahora para todos los torneos. Me ha tocado estar ahí, se invirtió menos cuando me tocó estar y ahora tiene esta posibilidad. La compra de Alexy Vega, llegada de Juan Anangonó, son futbolistas que en sus momentos que yo hubiese querido tener, no se pudo, ahora sí. De hecho cuando enfrentamos a Potros metí cinco delanteros, no pudimos ganar por el tema del fútbol, pero lo intenté ganar.

Estamos a tres puntos del segundo, fue el primer partido que nos tocó de local, hemos tenido la posibilidad de intentar hacer un buen torneo. Después vinieron las lesiones, no nos permitieron acomodarnos en el campeonato, pero los últimos tres partidos hemos empatado de visita, hemos ganado, estamos encontrando el equipo, pero me parece que, si bien no va a ser determinante el tema de ganar, será importante por la suma de puntos y así terminar arriba lo más pronto posible.

No tengo duda que se bajó mucho, estamos hablando del 2022, 2023, ya 2024 eliminados todos, salvo Motagua. En Honduras, si bien se hizo inversión para competir, no se logró nada, eso me preocupa porque cuando pasa esto sacan los cupos. En el momento que Real España clasificó a ese lugar dio lugar a cuatro equipos, entonces espero que no nos quiten el tercer cupo.

A mí me tocó competir en el 2022 con Real España, cuando fuimos a jugar con Real Estelí, Elías (Burbara) me dijo que los nicaragüenses le ganaban cualquiera. Real Estelí le ganó al América de México, eliminó a Olimpia, no era que le ganaba a cualquiera, nosotros le ganamos con Real España, después eliminamos al campeón de Costa Rica, le ganamos al subcampeón Herediano y perdimos con Alajuelense, perdió una final.

La presión que veo es la gente que se levanta a las 4 de la mañana y toma dos muflex para ir a conseguir trabajo. Esto no es presión, es una diversión linda que te pagan para hacer lo que te guste, vivo de una manera inmensamente feliz en familia, con posibilidades económicas favorables. Esa presión no la siento, ni La Tota la siente, él también ha jugado al fútbol, el que no tenga una propuesta concreta en la mesa, cuesta. Lo nuestro es una diversión sana.

Bien por el comienzo y la inversión que hemos tenido, tenemos que saber que hay que empezar a cambiar el ADN de los futbolistas que no están acostumbrados a los lugares de privilegio, hay que empezarle a cambiar la mentalidad a esa gente que ha estado en el club, incorporar a la gente con un presupuesto que no son los mejores, también meterle el ADN de la competencia. Por ahí vino Visser que no estaba jugando en Potros, acá está jugando bien, así cambiarle el chip a los jugadores, podemos competir en lugares de privilegio. De hecho, que si van seis fechas e invertís así como Marathón que va a nivel centroamericano, o Potros o el mismo Motagua, nosotros no estamos tan mal.

Es superior a Douglas Martínez y Juan Carlos Obregón, tienen toda la voluntad de hacerlo, pero no tienen la capacidad y talento para estar en la Selección, por ahí uno cuestiona cosas, lo ve y los números no le dan la razón al técnico.

No sé si mandan mensajes de que el fútbol nuestro no sirve o realmente no aparecen que puedan competir a nivel Selección, me da la impresión que el rumbo no lo conocemos.

Cuando alguien quiere manejar el rumbo y no sabe me preocupa. Por eso me he ido de varios clubes de cómo llegaban a instancias definitivas, con otros clubes pequeños me ha tocado participar en Concacaf y en la liga local hemos quedado en lugares de privilegio.

A mí me ha tocado competir con esos equipos con mucho menos presupuesto y hemos logrado cosas. Nosotros eliminamos con Marathón a Antigua en el 2021, también eliminamos al equipo de Canadá, después perdimos la posibilidad con el Portland. Marathón no es el mismo que cuando yo llegué, ahora es un equipo consolidado, es un fracaso total, Olimpia quedó eliminado con Antigua.

El fútbol tiene un porcentaje de suerte, ya sea de 10, 8 o 5, ojalá que en ese porcentaje venga Bornstein y nos clasifique para el Mundial como pasó en 2010, pero si no tenemos minutos de suerte, me da la impresión que se están alejando, los que se están acercando son Guatemala, Nicaragua, antes estaban lejos.

Con el caso de Buba yo pienso definitivo, Buba descendió con la Selección, cuando estaba Coito y se terminó último, él descendió, no está capacitado para ser el portero de la Selección , por más que lo haya tenido en Real España y juegue bien en Real España, los números son claros. Menjívar viene de salir ocho veces campeón con Olimpia. En ese caso no viene por el mejor lugar, los números no le dan, se pierde cuando tenía posibilidad.

Deyron Martínez ha tenido un buen desempeño

No, en ese puesto hay buenos jugadores, yo tuve a Kervin Arriaga, lo vi a Deybi Flores, Bryan Acosta puede estar, en ese momento tenemos súper población, no es que no pueda estar, ahí sí. En otros puestos sí hay espacio, como las bandas, hace falta Elis, pero no está por el tema de salud, Alexy Vega no fue tomado mucho en cuenta, por los costados la Selección no tiene argumento.

¿Lo de Olimpia es un mal momento o tiene cuerda para rato?

No, tiene cuerda para rato, es un desgaste natural de muchos torneos, las lesiones, el bajo rendimiento causa este problema. La gente me gritaba, pero me decían “Tosello, Tosello”, íbamos primero, es normal, uno de entrenador no puede vivir de lo que dice la gente.

ANÁLISIS SOBRE EL LIDERATO DE REAL ESPAÑA

Real España es líder, ¿lo sorprende?

Es suerte de sostener resultados, porque si ve a Olimpia le gana, pero Olimpia tiene opciones para concretar, eso pasa cuando tenés esa suerte que te acompaña. Si Real España no sabe porque está ganando ahora, después le costará saber porque perder, y cuando no se sabe a qué pierde está condenado al fracaso.

Me acuerdo cuando Tato García estaba en Marathón, pusieron en el periódico “El Tata de la Liga”, porque tenía cuatro partidos ganados, vamos por el bicampeonato dijo el presidente, resulta que meses después quedaron eliminados en el torneo internacional. A veces es la euforia momentánea, así como dijo Elías con lo de “El mejor técnico de Centroamérica”, esa euforia te condena al fracaso porque no tiene los pies sobre la tierra.

¿A qué se refiere cuando Real España no sabe porqué gana?

Cuando uno como entrenador no sabe porqué gana, no va a saber porqué pierde. En Victoria con el profesor Nazar tuvo una suerte de esas que se tienen pocas veces, me acuerdo un gol de Róchez contra Marathón en el 91, 92, ganó y sacó los tres puntos. Entonces, creen que ya están para jugar finales, el siguiente torneo con La Tota terminaron en antepenúltimo con Victoria, a veces es complicado mantenerse arriba.

¿Jeaustin Campos es el mejor técnico de Centroamérica?

No, el mejor técnico de Centroamérica estaría dirigiendo en Costa Rica, un técnico que en Argentina no dirigió ningún equipo de primera, entonces, estuvo Alfaro, se fue, era argentino. Los mejores técnicos en su lugar les tocaría dirigir la selección de ese lugar. Acá, por ejemplo, que no hay técnico, hay un Rueda que te puede dirigir Honduras. En Costa Rica no está Campos, el mejor de Centroamérica es una expresión de alegría de Burbara que esperemos que le dé resultados, porque en otros presidentes no resultó.

¿Por qué creen que no le dieron la Selección?

Yo nunca me consideré ni el mejor ni el peor, trato que mis equipos sean competitivos, en el único momento que se dio fue cuando vino el Bolillo Gómez, trajeron a un técnico que no tenía conocimientos de cómo eran el Choco, Quioto, ahí creí que me iban a llamar, no me llamaron, siempre fuimos subestimados los técnicos en Honduras. De hecho, a la Barbie solo le dieron tres partidos, después lo dejaron, nosotros no estamos para eso.